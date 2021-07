Copa América: el nuevo descargo de Castrilli por las criticas recibidas a raíz de su mensaje sobre Dibu Martínez

Una de las tantas situaciones que dejó la estupenda actuación de Emiliano “Dibu” Martínez este martes durante la definición de penales entre la selección argentina y Colombia fue la forma en que el arquero se dirigió al futbolista Yerry Mina y el festejo posterior a tapar el penal del defensor, que generó polémica. Uno de los que se mostró en desacuerdo con la actitud de Martínez fue el exárbitro Javier Castrili que, a través de su cuenta de Twitter, habló de “conducta antideportiva”.

Su posteo en redes sociales fue muy criticado y este miércoles el Sheriff hizo su descargo en el programa F12, del canal ESPN, del que es columnista. Allí se refirió duramente a cómo se naturaliza la violencia simbólica en el fútbol, también expresó los motivos por los que hubiese expulsado al guardameta argentino y con una frase fuerte expresó que no le importa que todo el país lo insulte.

Emiliano Martínez ataja el disparo de Yerry Mina durante la tanda de penales. Eraldo Peres - AP

En su justificación, el exjuez arrancó diciendo que hubiese expulsado al arquero argentino: “Obvio que me hubiera animado a expulsar a un arquero, tenés que animarte a dirigir un partido. Si en la ejecución desde el punto de penal si hay una incorrección, la tenés que sancionar por reglamento”, comenzó. Luego de una pregunta, aclaró: “Nunca eché por una cosa así, amonesté porque el arquero le hablaba al ejecutor, amonesté porque se tiene que amonestar. Y con lo que hizo Martínez primero lo hubiese echado por el insulto y después por el gesto”, explicó.

A medida que avanzaba la conversación, su tono de voz cambió, mostró su enojo y fue más profundo sobre la actitud del arquero: “Todos saben que ese gesto tiene una carga simbólica, y en el fútbol a la violencia simbólica acá en la Argentina la hemos naturalizado tanto que hasta la justificamos. ¿Qué queremos entender con la seña que hizo? Que quiere esquiar? Todos sabemos lo que en el fútbol eso significa y la humillación que eso pretende con el equipo o el jugador que fue víctima de una derrota. Al derrotado le hacemos así (refiriéndose a la seña de Martínez), lo sometemos sexualmente y eso es lo que nosotros naturalizamos”, dijo con mucha indignación.

Por último, con mucho más enojo por las respuestas que recibió en Twitter, culminó su descargo: “También, naturalizamos que los jugadores puteeen a los periodistas que los critican. Naturalizamos todo, ¿sabés por qué? ‘Porque así es el fútbol, tenés que comprender, los muchachos están calientes’. Naturalizamos todas las barbaridades que ocurren. Así está la Argentina. Nunca ponemos frenos o límites a los exabruptos, a las cosas que nos afectan, nos quejamos de la violencia y no nos damos cuenta de que somos violentos. Todo lo que hizo Martínez es violencia simbólica a eso le tenemos que poner límites y me importa un pito que la Argentina me putee”, cerró.

