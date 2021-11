Pedro Troglio se quebró en vivo al ver una foto de Diego Maradona con sus papás

Pedro Troglio, excompañero de Diego Maradona en la Selección argentina, se emocionó este martes al ver una foto en el programa F360, de ESPN, donde estaba “Pelusa” junto a su mamá Nivia y su papá Antonio, quien murió el año pasado a los 96 años.

“Uy, mi viejo y mi vieja”, dijo Troglio al ver la imagen que le mostró el periodista Gustavo López. Luego, pasó a recordar la historia de esa imagen: “Nos vinieron a visitar. Imaginate que es el recuerdo más lindo que tengo de mi viejo y el Diego ahí juntos. A mi vieja, gracias a Dios, la tengo con vida, pero esta foto es...”, señaló el entrenador de 56 años con la voz entrecortada.

A su vez, admitió: “Afloran todos los recuerdos cuando uno ve gente que se nos ha ido. Es duro. Pero bueno... ¿sabés la alegría de mi viejo ese día, no? Mamita, la foto con Diego. Feliz estaba”. Para empatizar con su entrevistado, López le dijo: Cuando uno está afuera se pone más sensible. Yo no lloraba nunca, y ahora lloro a cada rato. Los años pasan”.

Troglio contestó: “Olvidate. Cuando vos tenés esta edad, se empiezan a ir tu papá, tu gente, tus amigos, tus maestros, y lógicamente, son todos los que te dejaron un legado, un recuerdo, y cuando vos los tenés, los recuerdos no afloran, porque los tenés todos los días con vos. Cuando no los tenés más, vienen esos momentos que son hermosos”. Además de padecer la pérdida de su progenitor, Pedro no pudo despedirlo porque se encontraba en Honduras y en el país estaban las fronteras cerradas por la cuarentena a causa del coronavirus (junio de 2020).

A su vez, el exjugador de Gimnasia reveló que tuvo un vínculo fluido con Maradona en sus últimos años: “Después de que escuché todos los audios, me quedé con una calentura terrible del mal cuidado que tenía, pero no puedo decir que no me lo pasaron. Siempre que yo llamaba, me lo pasaban. Tuve la suerte de hablar con Diego muchas veces. Era todo con mensaje de voz”.

La emoción de Pedro Troglio al ver una foto de Diego Maradona con sus papás

Al mismo tiempo, admitió ser testigo del deterioro de Diego: “Diego no atendía los teléfonos, pero yo había podido hablar cuando fue a Gimnasia, y ya lo último cuando se lo empezaba a escuchar no tan bien. Y ahí uno empezaba a sentir una sensación fea. (...) El último mensaje fue cerca del cumpleaños de él, ese día que va a la cancha. Y vos ya no lo sentías como al principio”.

Por otra parte, al “Rulo” le enseñaron una postal de Maradona con su hijo Gian y un ejemplar de la remera del Olimpia de Honduras, equipo que dirige en la actualidad: “Esa camiseta se la mandamos a Diego cuando (mi hijo) estuvo acá y se la llevó. Es muy lindo que pudo sacarse fotos con Diego”.

Por último, reiteró algunas de las consideraciones que tuvo sobre su hijo en el último tiempo y que rebotaron en redes sociales: “Él juega en la liga de La Plata y es periodista deportivo. Trabaja en una radio. Juega bárbaro, pero era vago. Un día le tuve que decir: los vagos no llegan. Hoy, se arrepiente. En ese momento veía la vida desde otro lado. Ya pasó el tren. Juega muy bien. Es una pena”.

El cruce de bromas entre Pedro Troglio y su hijo Gian: "Tiene cuerpo de hamburguesa"

En tanto, destacó su habilidad para explotar su imagen en Twitter: “Está picante, inteligente con eso. Yo no conseguí un canje en mi vida de entrenador y jugador. Este escribió un día una cosa y lo llamaron de todos lados”.