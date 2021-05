“Lo que cobras vos”: la chicana de Oscar Ruggeri al “Pollo” Vignolo tras imitar su comentario editorial

El desafío estaba planteado desde comienzos de esta semana. El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, había anticipado que hoy, miércoles, el panelista estrella Oscar Ruggeri ocuparía su lugar para realizar el clásico comentario editorial del programa. Y así fue.

“Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén sentaditos como todos los días, ya dispuestos para comer, y nosotros, hacerles pasar un muy buen día”, arrancó diciendo el “Cabezón”. Luego, el improvisado animador contó de qué hablarían en el programa y calificó al entrenador de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, como el “gallardito” de La Academia, y cuestionó que siempre hablen sobre Boca y River y nunca del resto de los equipos.

Acto seguido, el exdefensor le devolvió su lugar al “Pollo”, a quien felicitó por el trabajo que hace todos los días: “Es bravo, guacho. La verdad, te felicito”. “Sos carismático, me hizo reir. Sos un crack”, le devolvió el relator.

Después, Ruggeri le dedicó su actuación “a todos los que les mandaron mensajes”: “¿No tenés huevos para pararte a hacer la editorial? Tomá”. Tras admitir que debe “corregir algunas cosas” para su próxima interpretación, el exjugador elogió al animador “titular” y luego, lo chicaneó: “¿Viste la cancha que tiene? Vos sos crack. (...) Por eso, lo que cobrás vos, lo que cobro yo. Me pone muy contento que ganes bien. Cuando arreglábamos los contratos de fútbol, ahí sí había quilombito”, diferenció. Por su parte, el conductor del envío señaló que “es una pavada” pelearse por dinero, e indicó que la remuneración es lo que menos le “importa”.

Finalmente, Oscar opinó que “las categorías se respetan”, y recordó lo que sucedía en el River multicampeón del 86: “Estaban el ‘Beto’ Alonso, (Enzo) Francescoli, ‘Tolo’ Gallego. Estábamos ahí. ¿Qué querés? Si me llevan de Boca a River, tenía la posibilidad de firmar un buen contrato”, recordó.

Por último, reveló que después de salir de Boca, y antes de llegar a River, recibió una oferta concreta para jugar en Deportivo Español: “Me dieron un cheque. Hay que agarrar la plata y tenerla así. Fui a la cancha de español. Él (por su presidente de entonces, Francisco Ríos Seoane) atendía en una oficina ahí. Me dice: ¿Cuánto quieres tu por jugar en Español? Le pedí una fortuna de plata. Me chequeó y me dice: tomá, andá a Uruguay y lo cobrás. Me llevé el cheque a mi casa, llego y le digo: Nancy, no puedo hacer esto. ¿Cómo voy a agarrar un cheque así, esta plata? Es todo muy raro, me tengo que ir a Uruguay. Fui y le digo, mire, perdone: no lo vamos a poder hacer. Le devolví el cheque y me fui. Y ahí empezó a (Hugo) Santilli a llamarnos a mí y al ‘Flaco’ (Ricardo Gareca)”.

LA NACION