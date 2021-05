“Quiero ir a la escuela”: Oscar Ruggeri reveló el conmovedor diálogo que tuvo con su nieto

El panelista de “ESPN F90″, Oscar Ruggeri, evocó este miércoles un diálogo que tuvo con su nieto en el día de ayer: “Vino Milo y me dice: lala, quiero ir a la escuela. No tengo respuesta para darle”. Luego, el “Cabezón” aprovechó el momento para pedirle a quienes lo escuchaban una “respuesta” para el niño.

Por otra parte, el exfutbolista felicitó a la hija de Roberto Baradel, quien según reveló el propio dirigente sindical, le manifestó su deseo de volver a clases: “¡Vamos, Baradel, que tu nena dijo que quiere ir a la escuela! Muy bien, enseñándole al papá. Yo quiero que mi nieto vaya a la escuela y no sé que decirle”, agregó.

Las declaraciones del exdefensor se dieron en el pase con “ESPN F12″, programa del que participa el exjugador Mariano Juan, quien cruzó a Ruggeri, al indicar que la ausencia en las aulas se debe a la “cuestión sanitaria”. Al respecto, Ruggeri contestó: “Explicale al nene que es sanitario”.

“¿No te parece que se tiene que encerrar y matarse adentro de una habitación hasta que salga una decisión que sea buena para todos?”, le preguntó el exjugador a su colega, quien respondió: “Y si la decisión es que no vaya al colegio nadie, es lo mismo”, concluyó Juan.

Archivo

El carismático exfutbolista le respondió que no estaba de acuerdo con su postura, y cuestionó la diferencia de criterio entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad en relación a la presencia o no de los chicos en los colegios: “Vos estás de la General Paz para allá, y yo estoy de la General Paz para acá, y vos decís: ¿Qué hacés Mariano, dónde vivís vos? ¿De un lado sí, de un lado no?”.

Por otra parte, Ruggeri se refirió a la intención del entrenador Matías Almeyda, cuyo padre falleció por coronavirus hace unas semanas, de comprar vacunas contra el Covid-19 para todo el pueblo de Azul. Mariano Juan y Juan Simón consideraron que se trata de algo complejo de implementar, mientras que Oscar opinó que “es una posibilidad”: “Ya sé que no la puede traer, pero él les dice: mirá, acá está esto para que vacunen a mi pueblo. (...) Tendrían que definir, pero bueno, así estamos”, concluyó.

LA NACION