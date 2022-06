“Lo veo inquieto”: la fuerte opinión de un excompañero de Marcelo Gallardo sobre el entrenador de River

El columnista de Equipo F (ESPN), Leonardo Astrada, lanzó este lunes por la tarde una fuerte opinión acerca de cómo ve al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, de quien es amigo, y con quien compartió plantel en el club de Nuñez y en la selección argentina durante buena parte de la década del 90′.

Mientras los periodistas del programa debatían acerca del presente del conjunto millonario, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Astrada: “¿Lo ves inquieto a Gallardo?”, en relación a la falta de refuerzos en el presente mercado de pases, y al rendimiento de su equipo en la cancha. Sin dudarlo, “El Negro” respondió: “Sí”. Luego, el “Pollo” le repreguntó al ex volante central por qué cree que el “Muñeco” está así.

River v Atl. Tuc. 11/06/22 LA NACION/Mauro Alfieri

Acto seguido, Leo respondió: “No encuentra soluciones en el banco. Eso, lo perturba”. Del otro lado de la mesa, el exfutbolista de Boca Juniors, Juan Simón, lo desafió a su colega, y le consultó si el DT, acaso, tampoco obtiene la respuesta que quisiera con los jugadores titulares. Analítico, Astrada replicó: “(River) está jugando con un sistema que lo practicó desde el torneo pasado, que para él le fue efectivo porque pudo pelear el campeonato”.

Después, el exmediocampista puntualizó en los demandas de Gallardo a los dirigentes en relación a los refuerzos. “Si él hoy te está pidiendo dos delanteros, es por qué se dio cuenta que no tiene la variedad que necesita para buscar el protagonismo que quiere”.

Posteriormente, Simón se plegó al análisis de Astrada, y dijo que, el último fin de semana, “a River le faltó fluidez en el juego”. En ese sentido, Juan lo atribuyó a que “importantísimos” jugadores “que ya han demostrado un gran nivel”, tales como Esequiel Barco y Agustín Palavecino, “no están rindiendo como esperaban”. A partir de eso, el exdefensor de la selección argentina estimó que se resiente el funcionamiento general de River.

En desacuerdo con su compañero, Astrada explicó que el problema, en su opinión, no es que los futbolistas estén en nivel bajo, sino que Gallardo no cuenta con los recursos necesarios para armar un equipo competitivo. “Muchas veces, no te termina de alcanzar. Tiene demasiados volantes. Los equipos lo que están haciendo hoy es replegándose, dejándose las bandas, porque lo dejan que vengan con los laterales, para que le tiren centros, y River no tiene delanteros”.

Indagado por Vignolo acerca de por qué River todavía no incorporó ningún atacante, el exvolante de la selección argentina lo atribuyó a la exigencia de Gallardo a la hora de pedir refuerzos. “Es difícil, no te pide un jugador que va a venir a ver lo que pasa, te pide un jugador que se ponga la camiseta y juegue”, y citó los casos de Luis Suárez y Nahuel Bustos.

Por último, el animador del ciclo le consultó a Astrada si cree que River, en estas condiciones, puede ganar la Copa Libertadores de América. La respuesta del panelista sorprendió al relator. “Para mí, no. En otro momento, te dije protagonista de acá al final. Hoy por hoy, no veo que sea superior. Por el nivel y el plantel. Le faltan delanteros. Julián (Álvarez) se te va en dos semanas”, agregó, y recordó que, en sus últimos dos compromisos, River generó muchas situaciones y no logró concretarlas. “No está fino a la hora de la terminación de la jugada. En mi gusto personal, a River le sigue faltando un punta. Es por eso que Marcelo sigue exigiéndoles a los dirigentes”, concluyó.