“Boca no juega lindo, juega bien”: la frase de Juan Simón que despertó el debate en ESPN

El columnista de F12 (ESPN), Juan Simón, sentenció este jueves que “Boca no juega lindo”, sino que “juega bien”. A la vez, explicó que no despliega un estilo “vistoso”. El equipo xeneize le ganó este miércoles por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste por los 16avos. de final de la Copa Argentina. Al respecto, el exfutbolista estimó que no jugó un buen primer tiempo, pero que en el segundo manejó el encuentro “con mucha más seguridad”.

Por su parte, el animador del programa, Mariano Closs, consideró que los jugadores dirigidos por Battaglia disputaron un partido “tranquilo” y “sin ningún problema”. En relación al triunfo del conjunto azul y oro contra el “Verdolaga”, el relator consideró que “en el segundo tiempo, se notó claramente por qué vos jugás en Primera División y el otro en segunda, aunque haya terminado 1 a 0″.

Además, indicó “que es irreprochable lo de Boca”, y en particular, destacó “el “ánimo” y “postura” del club de La Ribera. Asimismo, ponderó a los jugadores xeneize, sobre quienes dijo, “te liquidan en cualquier lugar de la cancha”. Luego, Closs aseguró que los rivales de Boca, ya saben que “en un momento, te gana”.

Después, opinó que la confianza del último campeón de la Copa de la Liga Profesional se empezó a construir a partir de las victorias al hilo que lleva el equipo: “Cuando va ganando, en el tercer triunfo, vos pensás ‘a estos les puedo ganar’, (pero) sigue ganando, y ya el rival empieza ‘y, yo no sé si ya le puedo ganar, vos fijate’”. Poniéndose en el lugar de los miembros del Mundo Boca, dijo con ironía: “Ah, no juegan bien? (Pero) ganan”.

Acto seguido, el animador se puso en el lugar del hincha de Boca en relación a su equipo. “Debe saber que, por ahí, hay momentos que no juega bien”, indicó. Igualmente, señaló que el equipo ya está “en un momento de sensaciones” y “ya está en una sintonía” positiva: “No sé si por ahí decís: ‘qué bárbaro, mirá’, al revés de Racing. ¿Qué hace Boca? Gana. Señores: no se discute más porque gana. ¿No te gusta como juega Boca? Listo. Es cómo jugas y cómo te ven”. Por su parte, el exjugador Mariano Juan opinó que “los últimos partidos que ganó” Boca, “lo hizo jugando bien”, a excepción del triunfo ante Ferro. “No jugó bien, le alcanzó para ser superior. La final con Tigre jugó muy bien”, diferenció.

Posteriormente, el periodista Esteban Edul ponderó la labor del arquero Agustín Rossi, quien “aparece cuando lo necesitan”. En tanto, la cronista Luciana Rubinska indicó que, en el partido de la Copa Argentina, “no tuvo un gran funcionamiento”, aunque si tuvo en “la jerarquía individual la figura que define los partidos”. Además, remarcó que en los últimos siete “mano a mano”, no le marcaron ningún gol, y los ganó todos. Por otro lado, el panelista Martín Costa afirmó que “Boca se está acostumbrando a ganar sin jugar bien”, aunque se preguntó si podrá replicar lo mismo en la Copa Libertadores.