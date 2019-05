Mundo Londero: la intimidad del cordobés que sorprendió en Roland Garros

Juan Ignacio Londero derrotó al francés Gasquet en Roland Garros Fuente: AFP

PARIS - No podía ser mejor la primera vez de Juan Ignacio Londero en el cuadro principal de Roland Garros. En su primer año dentro del circuito ATP, el jugador nacido en Jesús María se metió en la tercera rueda del abierto francés con un triunfo notable ante el francés Richard Gasquet por 6-2, 3-6, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 14 minutos. "Es una sensación muy linda. Es como si estuviera soñando con los ojos despiertos. Jugué un gran partido hoy, estoy feliz, disfrutando todo acá", destacó el cordobés después de un triunfo de alto vuelo.

Londero, desde el puesto 78° del mundo, edificó una actuación consagratoria en la cancha 1 de Roland Garros, también conocida como la Plaza de Toros por su formato circular. El cordobés, ya instalado en la tercera ronda, tendrá como adversario a otro jugador galo, Corentin Moutet (110°), que impidió un duelo entre compatriotas al ganarle a Guido Pella en cuatro parciales.

A pesar de jugar como "visitante", en un estadio que vitoreó en todo momento a Gasquet, Londero pasó un examen de carácter consagratorio, se sobrepuso a los intentos de recuperación del ex Top 10 y se llevó una victoria muy valiosa, que lo deja muy cerca de acceder a la segunda semana.

El avance hasta la tercera etapa en el Bois de Boulogne le asegura un avance de al menos diez posiciones en el ranking, hasta el escalón 68°, muy cerca de su posición más elevada (64°, en marzo pasado). Para el cordobés es su estreno absoluto en Roland Garros, donde había intentado ingresar desde la clasificación en tres ocasiones, pero había fallado en esos intentos.

Londero ejerció el dominio del juego desde el comienzo; complicó a Gasquet con impactos profundos, que obligaban al francés a pegar incómodo, y volvió a mostrarse firme con su saque, tal como en el primer partido, con un 79 por ciento de los puntos ganador con el primer servicio. Atacó varias veces sobre el segundo saque de Gasquet y obtuvo cinco quiebres sobre 12 oportunidades. Más consistente y regular en su juego, el argentino capitalizó sus oportunidades y no tuvo problemas para cerrar el partido en un escenario singular.

Londero, que venía de superar Nikoloz Basilashvili (15° favorito), derrotó esta vez a un rival con mucho más oficio; aun cuando Gasquet ya no está en los primeros puestos -ocupa el puesto 39° del ranking-, tenía bastante más experiencia que el argentino en este tipo de compromisos: mientras el cordobés disputaba su segundo partido en Grand Slams, el francés ya acumulaba 161 batallas en los cuatro grandes.

Juan Ignacio Londero con su equipo de trabajo, en el Arco del Triunfo, en París: el preparador físico Roberto Maccione, el entrenador Andrés Schneiter y el manager Agustín Caceras

El ATP de Córdoba me cambió la vida, por supuesto. Entrar en un main draw de Grand Slam es algo distinto a todo, ahora que tengo la oportunidad siento que es una ventaja muy grande Juan Ignacio Londero

El Topo agregó: "Entré a jugar, a hacer lo mejor que puedo, no miro los cuadros. Ya tuve muchas malas experiencias antes mirando los cuadros, tenía varias decepciones, dejé atrás esa presión y no los miro más. Sé que tengo que jugar contra (Corentin) Moutet y nada más, si mi rival está ahí es porque está jugando bien", destacó Londero sobre el encuentro que disputará el viernes próximo.

"¿Cömo juego en otras superficies? Todavía me falta para adaptarme a este nivel de elite del tenis, necesito mucho aprendizaje en ese tipo de canchas, y en pasto ni hablar. Mi preferido es el polvo de ladrillo, que es lo que jugué siempre en mi vida. Sé que hoy me vio jugar el capitán de Copa Davis (Gastón Gaudio); también lo había hecho en Miami, pero esa vez jugué muy mal", destacó el cordobés, que también luce dos tatuajes: "El que tengo en la pierna es una mano de Fátima, que me regaló mi hermanita, y también el de un león. Por dentro siento a veces que en situaciones de adversidad saco un poquito más de fuerzas; no sé porqué, pero siento que eso lo tengo relacionado con un león".

¿Por qué le dicen el Topo? Es un apodo que, en realidad, es heredado de Eduardo, su papá. "A él le dicen desde siempre el Topo, en realidad yo soy el Topito", explicó el cordobés, que a diferencia de muchos deportistas, no tiene ningún vínculo con el fútbol: "No me gusta, nada, y no soy hincha de ningún club. Por ahí, si fuera hincha de alguno, lo seguiría a todas partes, porque cuando me meto soy un fanático". Las preferencias de Londero pasan, como su ídolo David Nalbandian, por los motores: le gustan los cuatriciclos y el karting. Mientras, el cordobés acelera sobre el polvo de ladrillo parisino.