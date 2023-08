escuchar

El 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona falleció a sus 60 años de edad. Esta noticia generó una fuerte consternación en el mundo del deporte y en muchos otros rincones de muchos países. Con el pasar de los días y los meses, su muerte siguió en el tapete de los medios de comunicación y su círculo íntimo comenzó a expresarse al respecto de esta dolorosa noticia.

Al cumplirse 1000 días de su deceso, Gianinna Maradona, una de las hijas del Diego, utilizó su cuenta de Instagram para contar sus sentimientos sobre el fallecimiento de su padre y cómo el tiempo “no curó” las heridas. A su vez, exigió justicia para conocer los verdaderos motivos que llevaron a Pelusa a protagonizar un trágico desenlace de su vida.

“El tiempo no cura una p... m....., el tiempo acomoda algunos sentimientos, pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de justicia constante”, expresó Gianinna, en un extenso comunicado al que acompañó con una foto de su padre, con la camiseta del Napoli y su tan característica cabellera con rulos.

El posteo de Gianinna Maradona recordando a su papá, a 1000 días de su fallecimiento

En conjunto con su hermana Dalma, la mamá de Benjamín Agüero siguió exponiendo su sentir ante la ausencia de su padre: “Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la televisión. No se puede recomponer lo que nunca existió”, expresó, indignada.

Sin poder tenerlo a su lado, Giannina le habló directamente a su papá: “1000 días sin poder abrazarte, pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! ¡Te amamos, Babu!”.

En sus stories, Gianinna Maradona extendió su comunicado

Por último, en el cierre de un contundente mensaje, la protagonista de esta historia cargó las culpas contra una “banda de mafiosos” y volvió a marcar el sentimiento profundo que siente por la pérdida irreparable del capitán de la selección argentina en el Mundial de 1986: “Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. ¡Gracias por ser mi Papá! ¡Te extraño cada día un poco más!”, sintetizó acerca de su dolor irreparable.

Con una fuerte trascendencia en las redes sociales, esta misiva tuvo un gran nivel de aceptación por parte de los seguidores, quienes aún sienten la partida de Diego Maradona, uno de los grandes referentes e ídolos del deporte argentino en toda la historia. Asimismo, Giannina anexó otra parte del descargo en sus stories donde apuntó contra el servicio médico que estuvo con el deportista hasta los últimos días de su vida.

Dalma Maradona también expresó su dolor por los 1000 días sin Diego Maradona

“No se olviden nunca de los audios que escuchamos, cómo algunos ‘profesionales’ se referían a él, cómo otros no hacían nada ni siquiera su trabajo, cómo lo destrataban, las estrategias que hacían para que con mi hermana no nos lo pudiéramos llevar ‘porque cagaban’. Nunca se olviden que hoy ellos viven y mi papá no. Fue premeditado y ellos tienen que pagar por lo que hicieron. No es mi opinión, es lo que es y hay mil informes que exponen a esa banda de hijos de p.... Será justicia. ¡La necesitamos!”, exclamó.

Por otra parte, Dalma, por la misma vía, recordó a su papá y apuntó contra la prensa por una información maliciosa acerca de su padre: “Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un nefasto decir que mi papá se murió como se quería morir”, aclaró la hija mayor de Claudia Villafañe quien tituló su carta como “los peores mil días del mundo”.