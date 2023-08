escuchar

Con la salud frágil, cada vez más dolores y la bronca latente porque Aníbal Lotocki, a quien señala como el responsable de su delicado estado, está libre. Así se encuentra Gabriela Trenchi, una de las expacientes del cirujano que cada día que pasa siente más deteriorado su cuerpo. “Vamos cayendo de a una”, disparó hoy, luego de un breve paso por el Hospital Italiano.

Desde su casa y luego de recibir el alta, la empresaria textil le mandó un estremecedor audio a Guido Záffora, uno de los periodistas que integran la mesa de Intrusos en el espectáculo, el programa de chimentos que conduce Florencia de la V todos los mediodías en América TV. “Hola chicos. Les hablo porque tengo prohibido todo. Ayer estuve todo el día, desde la mañana a la noche, en el Italiano, con mi pareja que es médico y cirujano general. Tengo un problema en el intestino, en la parte de arriba. Tengo muchos ataques de pánico de tanta medicación”, comenzó a contar Trenchi.

Gabriela Trenchi es una de las denunciantes que llevó a juicio a Aníbal Lotocki, en una demanda compartida con Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna captura de video

Para explicar su cuadro actual, la empresaria aseguró que el metacrilato que tiene en el cuerpo de a poco va generando problemas en distintos órganos. “Esto me está trayendo problemas al intestino, porque esto te trae otros problemas. No te morís por el material en sí, te morís por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Mariano [Caprarola] , como está mal Silvina [Luna] y así vamos cayendo de a una con distintas dificultades” , aseguró, contundente.

“Es una vergüenza que la Justicia no actúe y nosotras tengamos que vivir esto”, aseguró, y luego dio detalles del tratamiento que debe seguir con un psiquiatra y explicó que seguramente le tengan que modificar la medicación. “Ella siente que estos problemas se van sumando. Y que el problema de ahora con el intestino tiene que ver con la medicación, que le hace muy mal”, completó Záffora luego de escuchar el audio.

Otro de los integrantes de Intrusos que tocó el tema fue Karina Iavícoli, quien informó que Fernando Burlando se presentó de forma espontánea ante la Justicia para hacer la denuncia por la muerte de Mariano Caprarola. La familia del asesor de moda hasta el momento no accionó contra Lotocki por la muerte de su ser querido. “ La carátula que ratificó hoy Burlando es por homicidio. Por si queda alguna duda. No es mala praxis. Es homicidio ”, enfatizó la periodista.

La lucha de Gabriela

Trenchi, junto a Silvina Luna, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis, encabezó la causa contra el médico que culminó con una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo desde febrero de 2022. A la empresaria textil, quien acudió a Lotocki por un pequeño retoque con hilos tensores, el médico la operó en una clínica que no estaba habilitada y le colocó material que ella no solicitó.

“ A mí este material me detonó a los 15 días, ya saliendo de la clínica. Salí descompensada, casi desmayándome continuamente. Estaba con dolores, sangrando mientras me cuidaban, y a los 10 o 12 días me tuvieron que internar por una hipercalcemia en el Cemic. De ahí después fui derivada a la Clínica Los Arcos, en la que quedé en terapia ”, contó Trenchi a LN+.

Gabriela Trenchi LN+, expaciente de Aníbal Lotocki

En cuanto a lo que Lotocki le inyectó, la denunciante acusó que aún no tiene certezas sobre la composición del material: “Él nunca se hizo cargo. Esto te trae la enfermedad de ASIA, que te trae muchos problemas; vos no te morís por el material, sino por todas las consecuencias que te trae este veneno. No es metacrilato, es un polvo que él mezcla con silicona líquida, que sólo él sabe, como Frankenstein. Eso migra y te va envenenando todo el cuerpo, todos los órganos. De toda la medicación que tomo eso trae otros problemas también. Después averigüé que no me lo podía sacar, porque tengo todo pegado al músculo y me tienen que amputar todo ”.

Además, Trenchi agregó también que mantenía el contacto con otros expacientes del cirujano, incluyendo el propio Caprarola: “Con Mariano yo hablé un par de veces por el tema de la operación. Él era amigo de Claudia Ciardone, que es como mi hermana, y por ella yo sabía un montón de cosas. Con respecto a Silvina, compartí muchas cosas, porque ella está mucho con el reiki y la sanación. Lamentablemente menos que antes por mi trabajo, los médicos y tomar entre 18 y 20 pastillas por día, eso no es vida. Es terrible vivir así, a veces pensás si irte es mejor, a pesar de que el psiquiatra me aumentó la medicación”.

LA NACION

Temas Aníbal Lotocki