Úrsula Corberó está en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Luego de su exitosa interpretación de Tokio en La Casa de Papel, la industria la llenó de propuestas no sólo en su tierra natal, sino también provenientes de la Argentina y Hollywood. A punto de regresar a la pantalla de Netflix con la serie El cuerpo en llamas, la española le dio una extensa entrevista a la revista Vogue, en su edición española, en donde habló de todo: su relación con el Chino Darín, sus deseos de ser madre y su necesidad de alejarse de los flashes cada tanto.

Úrsula Corberó en una de las escenas de La Casa de Papel Netflix

Si bien ya tenía una carrera en su país, su papel de ladrona en la serie de Álex Pina le dio fama mundial, haciendo que su rostro sea conocido en cada rincón del planeta y su corte de pelo replicado en todas las peluquerías. En la Argentina, su popularidad fue aún mayor debido a su romance con el Chino Darín, uno de los grandes galanes de la escena nacional y con el que desde hace siete años forma una de las parejas más cool del ambiente. “No me gusta el perfil bajo. Nada” , confiesa la actriz que no tiene problemas en mostrarse junto a su novio o hablar de cómo es convivir con Ricardo Darín, uno de los actores más importantes de nuestro país.

“Ya viví en otras relaciones lo de llevar las cosas clandestinamente y ser muy reservada, y me di cuenta de que no, al final no funciona. Habrá gente a la que sí, pero a mí, por mi forma de ser, no me fue bien”, explicó sobre su decisión de no ocultar su presente sentimental. Su relación con el actor y productor se afianzó aún más cuando debido a la pandemia del coronavirus quedó varada en Buenos Aires y debió compartir techo con la familia Darín. “Estaba como la mierda. Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal”, reflexionó.

La actriz española junto a su suegro, Ricardo Darín y su novio

“Fui consciente de que yo tenía también derecho a estar fatal, como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia. Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba”, recordó sobre lo difícil que fueron esos días para ella.

Si bien con el Chino intentan convivir el mayor tiempo posible, sus ajetreadas agendas laborales no se lo permiten tanto como ellos quisieran ya que muchas veces los mantienen ocupados en diferentes rincones del planeta. Sin embargo, el tiempo que están juntos lo disfrutan a pleno. “Siento que estoy bien, en un buen momento de mi vida (…) Hay algunas cosas que es verdad que no me esperaba que serían así. Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando ”, confesó respecto de sus ganas de ser madre.

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan juntos siete años AFP

Por este motivo, Corberó sintió la necesidad de hacer algo por los más pequeños y desde hace un tiempo se convirtió en embajadora global de Save the Children. De hecho, la actriz suele compartir en sus redes las distintas campañas que lleva a cabo, entre las que se encuentran un reciente viaje a la región de Kolda, en Senegal para colaborar con los más necesitados. “Sigo procesando un montón de cosas del viaje, sabía que me tenía que preparar para este tipo de experiencia. Era algo que hasta el momento no me había sentido con fuerzas para hacer y de repente la tuve. Fui pensando que iba a darles una lección a las niñas y fue todo lo contrario. Volví completamente boleada de la cabeza”, contó atravesada por la gran experiencia.

Lo cierto es que entre el amor, el trabajo y las acciones benéficas Úrsula no para. Sin embargo, cuando tiene que hacerlo no le tiembla el pulso para tomar la decisión. De hecho, así lo hizo cuando terminó de rodar La Casa de Papel en 2020 y decidió tomarse un respiro para pensar y decidir el rumbo de su carrera. “Fue una decisión bastante premeditada. Sentía que mi cuerpo y mi cabeza querían descansar un poco. No solo porque venía de trabajar mucho, sino también por todo lo que pasó después de La Casa de Papel. A todos la vida nos dio un cambio de 180 grados y sentí que no estaba capacitada para tomar buenas decisiones”, indicó la actriz, que se tomó casi un año y medio de descanso. “Estuvo bien, pero después vino la realidad. Y la realidad es que la gente no te conoce tanto, que te bajan los seguidores. (...) De repente estaba fatal. Se me desmoronaba todo. Perdí un poco el norte también. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar?”, reconoció con total honestidad quien asegura que la terapia fue clave para encontrar su camino.

Las claves para vivir un amor a distancia

Por estos días, el Chino Darín se encuentra en Buenos Aires por compromisos laborales con su productora. En una entrevista televisiva, el actor habló de su relación con la española y confesó cómo hacen para mantener el amor a distancia . “Se puede. Hay que quererse mucho . Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar, que con que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene que ver más con eso, con cierta ausencia, pero lo hemos aprendido a llevar bastante bien”, aseguró en una nota con Socios del espectáculo quien con frecuencia suele utilizar sus redes sociales para decirle a su novia cuánto la extraña.

Fue en febrero de 2016 cuando unas fotografías publicadas por la revista ¡Hola! confirmaban que la actriz española y el hijo de Ricardo Darín habían comenzado una relación. Desde entonces, con una agenda “a dos orillas” entre Madrid y Buenos Aires, los actores aprendieron a sortear los desafíos de la distancia y se plantaron frente al mundo con un noviazgo que se ha ido consolidando día a día.

