Pablo Ruiz ya no es aquel niño cantante que el público conoció a mediados de los ‘80 como “Pablito” Ruiz. Hoy tiene 48 años y, con el lanzamiento de su nuevo álbum, se permite reflexionar sobre su vida y las situaciones ingratas que vivió en los primeros años de su carrera. En este sentido, en diálogo con Intrusos (América), el artista recordó lo que sufrió en su adolescencia con las imitaciones suyas realizadas por el cómico Miguel del Sel. “Por culpa del bullying que él me hizo me tuve que ir de la Argentina”, aseguró el intérprete de “Mi chica ideal”.

Ruiz presentó el pasado 21 de agosto su nuevo álbum Un rayo de luz - Una señal de amor, que contiene unos 12 temas inéditos del artista. Con ocasión de este lanzaminento, el cantante dialogó con Intrusos y se mostró feliz con su nuevo trabajo, pero también contó que, en plena composición de sus canciones, en la pandemia, le pasaron ciertas cosas que le permitieron abrirle una puerta a su pasado.

“Llegó el día. Estoy recontento y emocionado, porque hoy es el cumple de mi vieja que se fue hace siete años y este disco es un regalo para ella”, arrancó la entrevista el exFestilindo, con una visible alegría. Luego, contó un poco más sobre la elaboración de su nuevo material: “Lo inventé en plena pandemia, que pasaron cosas, algunas buenas y otras malas”.

Más adelante, el artista aseguró que por causa del “encierro y el miedo generalizado” que vivió durante la cuarentena por el Covid-19 lo hicieron “caer en pánico” y que tuvo su primer ataque. “Eso me llevó a hacer terapia y descubrir que mi alma me estaba pidiendo un cambio. Y mi cambio pasaba por sanar a mi niño interior, empezar a hacer música con eso, empezar a hacer lo que me haga feliz”.

“Me tiraron a matar de todos lados”

Entonces, Pablo Ruiz contó que al empezar a escribir su disco comenzó también a recordar “todo lo que había vivido de chico”. Entonces, enumeró sus vivencias de aquellos primeros años de carrera: “El bullying que me hicieron en la escuela, el bullying de la prensa, el bullying de Miguel del Sel y todo eso me llevó a escribir esta canción, que es el primer single de este disco que dice: ‘Hoy te voy a amar’ y que es como sanar el niño interior”.

Entonces, el cronista de Intrusos quiso saber cómo estaba hoy la relación del músico con Del Sel. “¿Pudiste hablar con él?”, preguntó el periodista. “No, no, cada vez que nos veíamos era para hacer el sketch. O Susana (Giménez) también, el día que nos juntamos en su programa, él hizo el sketch conmigo como para seguir haciendo plata y nunca se dignó a pedir perdón, ni nada de eso”, dijo el intérprete de “¡Oh, mamá!... ella me ha besado”.

Cabe recordar que en la década del ‘90, y más allá también, Miguel del Sel, como integrante del trío cómico Midachi y luego en solitario, solía hacer imitaciones de Ruiz. En ellas, el cómico, caracterizado como el cantante, lo caricaturizaba, cantaba sus canciones y solía repetir, en la piel del personaje, la frase: “Tengo novia”, como una forma mordaz de referirse a su sexualidad.

“No le guardo rencor ni nada”, aseveró Ruiz en la entrevista con Intrusos, aunque de inmediato aclaró: “Pero sí por culpa del bullying que el me hizo y el bullying de la prensa yo me tuve que ir de la Argentina, me tuve que ir a vivir a México. La verdad que me tiraron a matar, de todos lados, y por parte de la industria también. Por ser homosexual. Entonces, creo que eso fue bastante fuerte”. El músico, efectivamente, se fue a vivir al país azteca cuando era adolescente y vivió allí por una década, hasta que emprendió su regreso a la Argentina.

“Hoy en día lo estoy superando. Todavía no del todo, porque me causa emociones encontradas. Pero estoy en ese camino”, concluyó Pablo Ruiz.