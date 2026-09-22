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Los dos tenistas del momento que colgaron la raqueta y se lucieron en la pasarela de Milán
Lorenzo Musetti y Aryna Sabalenka cambiaron el polvo de ladrillo por la moda de alta costura; ambos atletas protagonizaron el desfile Vogue World 2026 en la histórica Galleria Vittorio Emanuele II
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La icónica Galleria Vittorio Emanuele II de Milán albergó el pasado 22 de septiembre el desfile Vogue World 2026, un evento que marcó un hito en la relación entre el deporte de élite y la industria del lujo. Lorenzo Musetti y Aryna Sabalenka, dos de las figuras principales del tenis mundial, abandonaron sus raquetas para ocupar un lugar central en la pasarela italiana bajo el Acto III denominado El Nuevo Milenio.
Lorenzo Musetti, según informó Vogue Italia, debutó como modelo con una propuesta vanguardista de Bottega Veneta. El atleta lució un traje de dos piezas en color crema con una chaqueta cruzada de estructura marcada y pantalones oscuros de gran volumen. El punto focal de su indumentaria resultó un broche metálico en forma de cometa, accesorio que combinó nudos de piel negra con filamentos rígidos.
Durante el clímax de la presentación, el tenista realizó un paso de baile junto a Jennifer Lopez, escena que cautivó al público bajo la cúpula de cristal. El jugador, medalla de bronce en París 2024, demostró su carisma y versatilidad ante una audiencia global, lo que reafirmó su estatus como embajador del dinamismo italiano.
Por su parte, Aryna Sabalenka representó a la firma Gucci. La tenista bielorrusa, embajadora global de la marca desde enero de 2026, lució un vestido ajustado de cuello alto y mangas largas en un intenso tono marrón chocolate, según detalla Vogue. La prenda, diseñada por Demna Gvasalia, destacó por su elegancia minimalista y su capacidad para proyectar una seducción misteriosa.
Tras su participación, la deportista expresó en Vogue su admiración por el trabajo creativo de Gvasalia: “Adoro a Demna. Siempre me ha encantado su trabajo, y es increíble lo que hace”. Sabalenka, quien también protagonizó una portada digital para la revista meses atrás, desfiló con la seguridad que la caracteriza en las pistas del circuito Grand Slam.
El evento reunió a diversas personalidades internacionales y confirmó la tendencia actual donde los atletas trascienden las fronteras competitivas para imponerse como referentes de estilo e identidad. Este paso por Milán ratifica el vínculo estrecho entre las grandes casas de moda y el tenis profesional contemporáneo. La presencia de ambos deportistas consolidó el éxito del espectáculo que cerró con la música de Umberto Tozzi, ante la mirada atenta de los principales referentes del sector global de la moda.
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