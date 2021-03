Los futbolistas argentinos que juegan lejos de las luces: seis historias de anónimos alrededor del mundo

La vida del futbolista profesional es una caja de sorpresas constante. No todos llegan a representar a su nación en torneos de talla internacional con su selección, pocos debutan en la elite de su país y luego poseen un excelente rendimiento que los lleva a ser vendidos rápidamente a otra liga más poderosa desde lo económico, y muchos otros llegan a primera división y, por alguna razón inesperada, terminan desempeñándose en un lugar extraño para ellos y su familia.

Esas historias resultan atrapantes. Son las de aquellos que llegan a mercados exóticos y encuentran allí un lugar para ganarse la vida, lejos de las luminarias. Son, al cabo, trabajadores del fútbol. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? LA NACION repasa seis historias de futbolistas profesionales argentinos que residen en sitios totalmente diferentes a los que estaban habituados, ya sea por el estilo de vida de la ciudad, las costumbres que pregonan y el idioma local, entre otros fundamentos.

Ezequiel Straccia (SKF Sered, Eslovaquia)

Nacido el 29 de abril de 1991, Ezequiel Fabián Straccia comenzó su carrera en el club de barrio Social Lux de Rosario a los 4 años y, un año más tarde, sus padres lo llevaron a probarse a Newell’s Old Boys, institución de la cual es hincha y donde realizó todas las inferiores hasta la Reserva.

De nacionalidad italiana, el volante central tuvo un paso fugaz por River antes de recalar en Deportivo Merlo, conjunto que le permitió debutar en primera división, contra Atlanta de visitante, para sumar minutos. Respecto a sus experiencias iniciales en el fútbol argentino, Straccia valora: “Haber compartido vestuario con grandes jugadores como David Trezeguet, Leonardo Ponzio y Lucas Bernardi me han dejado grandes aprendizajes. Otras de las cosas que valoro es que, a pesar de ser un ambiente competitivo, en la mayoría de los grupos que formé parte, me quedaron grandes amigos”.

Luego de salir por primera ocasión del país para jugar en Giulianova y Pineto, ambos equipos menores de Italia, entre 2015 y 2016, Ezequiel retornó a Argentina para desempeñarse en Colegiales (2017-2018) y en Defensores Unidos de Zárate (2019-2020), respectivamente.

Ese regreso fue el anticipo de su segunda aventura en el exterior: el mediocampista decidió tomarse un avión después de aceptar la oferta de SFK Sered, de Eslovaquía. “es un lugar chico pero con historia y muy lindos paisajes”, describe. Y, sobre la liga eslovaca, agrega: “Acá el fútbol se vive totalmente distinto a como lo vivimos en nuestro país. En condiciones normales la gente suele acompañar bastante a su equipo. Los estadios son atractivos”.

Radicado en Trnava, una ciudad ubicada a 40 kilómetros de Bratislava, la capital de la mencionada nación europea, y con contrato vigente hasta mayo de 2021, Fabián comenta: “Mi objetivo es seguir jugando al fútbol profesional durante mucho años más, que es lo que más feliz me hace. Trabajo y trabajaré para eso”. Tan sencillo y tan profund como eso.

Nicolás Gorobsov (Suduva, Lituania)

Al igual que Straccia, Nicolás Gorobsov, oriundo de San Pedro, Buenos Aires, inició su camino en el fútbol a los 4 años en su ciudad natal gracias a que su padre, que lo llevaba a todos los entrenamientos durante su niñez y adolescencia.

Actualmente de 31 años, el mediocentro nacionalizado italiano debutó como profesional en 2008 en Vicenza: “De ese día tengo un recuerdo muy lindo. Fue en la cancha de Lecce. No pudimos ganar ese partido, pero para mí fue muy lindo poder estrenarme contra ese equipo histórico de Italia”.

Nicolás Gorobsov con la camiseta de Vicenza, equipo en el que debutó como profesional en el año 2008. En la actualidad se desempeña en Suduva de Lituania

Con una extensa carrera en el fútbol europeo, el bonaerense que estuvo una sola vez sin conseguir equipo (segundo semestre de 2017) también supo desempeñarse en América: Atlético Paraná se hizo de sus servicios en 2018 por un par de meses y Miami United lo contrató desde marzo a julio del mismo año, previo a su regreso al Viejo Continente.

Establecido totalmente en Suduva hasta diciembre de 2021, expone sobre la vida en Lituania y su liga: “Se vive muy bien, es un país muy organizado y muy tranquilo. Se complica un poco con el idioma, pero con el inglés nos defendemos. Es un fútbol bastante físico y con buenos jugadores. Es el segundo deporte más popular, ya que el básquet es el primero”.

Campeón liguero en Rumania con ASA Targu Mures en la temporada 2015/2016, su único título hasta ahora, Gorobsov es actualmente el único argentino en el torneo lituano: “Mi objetivo es, por lo pronto, poder clasificar a las copas internacionales con este club y, cuando termine mi contrato, seguir acá en Europa”.

Matías Etchegoyen (Aberystwyth, Gales)

Oriundo de Florida, Buenos Aires, el centrocampista mixto Matías Etchegoyen inició su camino futbolístico a los 6 años en el Club Atlético Acassuso. Allí realizó todas las inferiores y parte de las infantiles: poco más de una década hasta firmar su primer contrato como profesional.

Matías Etchegoyen inició su camino futbolístico a los 6 años en el Club Atlético Acassuso y actualmente se desenvuelve en Aberystwyth de Gales

Luego de haber pasado también Vélez Sarsfield de Martínez poco tiempo, le llegó el momento de debutar en primera división, hecho que recuerda con lujo de detalles: “Venía yendo al banco del primer equipo y no se me daba el debut, hasta que en un día jugamos de locales contra Almirante Brown: me llaman para entrar faltando 15 minutos. El cambio fue por Esteban González, un gran jugador y, por suerte, ese partido lo pudimos ganar por 1-0, así que fue un estreno soñado y en el club que me vio nacer”.

De 26 años, el ítalo-argentino, gentilicio justificado por haber tramitado la ciudadanía italiana en 2018 para obtener el pasaporte europeo, tuvo el privilegio de gritar campeón con Varese, histórico conjunto de la región de Lombardía, en la temporada inicial.

Con la copa bajo el brazo, llegó el turno de cambiar de aire: en 2019 partió con destino a Venezuela para vestir los colores de Metropolitanos por una sola campaña y, al siguiente año, volvió a Europa para desempeñarse en Mans Colpe de Gibraltar hasta octubre de 2020.

Etchegoyen con la camiseta de Aberystwyth de Gales

Nacido el 24 de febrero de 1995, Etchegoyen se desenvuelve actualmente en Aberystwyth de Gales y, aunque es el único argentino en primera división, hay otros compatriotas en el mismo país: “Hay varios coterráneos jugando en Bangor City de la segunda división. Para mí, es un placer jugar en este país y representar a la Argentina, siempre con los valores del trabajo y del sacrificio diario”.

“Mi próximo objetivo es competir en algún torneo internacional. Vengo trabajando para eso todos los días, aunque este último año, con el Covid-19 en el medio, fue complicado porque no se jugó mucho. Hay que seguir trabajando para lograr lo que uno se propone, la vida profesional del jugador de fútbol es corta y hay que dejar todo para lograr los sueños que uno tiene, como también disfrutar del proceso porque cuando te querés acordar, pasaron cinco o seis años de carrera”, razona.

Ramiro De Lillo (Höttur/Huginn, Islandia)

“Juego al fútbol desde que tengo uso de razón. Mi papá tuvo una escuela en Trelew, Chubut, llamada ‘La Terraza’, y comencé a jugar allí mis primeros partidos con 3 años. Me transmitió una pasión muy grande por este deporte y luego la transforme en mi profesión de vida”.

Así se presenta Ramiro De Lillo, talentoso volante llegado al mundo hace 25 años, con experiencia doméstica en la reserva de Arsenal de Sarandí entre 2015 y 2016, en Deportivo Madryn al siguiente año y también en Racing de Avellaneda, respectivamente.

Además de haber jugado en Argentina, Ramiro De Lillo jugó en España entre principios de 2017 y junio de 2020, lapso que vistió las camisetas de Arandina, CD Azuqueca, Real Avilés y, por último, CD Tarancón. En la actualidad viste los colores de Höttur/Huginn de Islandia

Oriundo de la Patagonia argentina, pero radicado desde los 15 a los 22 años en Buenos Aires, el chubutense remarcó la clave para mantenerse activo y focalizado en cada uno de los objetivos propios: “El aspecto que más destaco de mí y que tengo como pilar en mi vida es la constancia, el amor y la pasión con la que me dedico al fútbol y a cada una de mis metas. Me ha tocado atravesar infinidad de adversidades, y los sentimientos que me unen al deporte me hacen estar firmes cada día”.

Además de haber transitado gran parte de sus inicios en el fútbol en Argentina, Ramiro demostró su habilidad y destreza en las canchas españolas entre principios de 2017 y junio de 2020, lapso en que vistió las camisetas de Arandina, CD Azuqueca, Real Avilés y, por último, CD Tarancón.

Y ya más acá en el tiempo, De Lillo se convirtió en el único argentino en llegar a jugar en la primera división de Islandia, más precisamente en Höttur/Huginn. el dato no le llama especialmente la atención porque enfrentó a muchos compatriotas en varias parte del mundo. Sí disfruta la responsabilidad de “representar al país de la mejor manera” allí donde vaya.

Manuel Aparicio (Pacific FC, Canadá)

Manny para los amigos y familiares, Manuel Aparicio, el enganche nacido en Buenos Aires hace 25 años, es derecho, incorporó el fútbol prácticamente desde su infancia y jugó toda su vida como pasatiempo hasta su debut como profesional a los 17 años en 2013, en TFC Academy de Canadá.

Sin embargo, el estreno que más rememoró fue el que ocurrió un par de temporadas después, en 2015, contra el Manchester City de sus compatriotas Sergio Agüero y Pablo Zabaleta: “La verdad que fue un partido que nunca me voy a olvidar, al poder jugar en el estadio de mi ciudad con mi familia y amigos ahí presentes. Tuve un poco de mala suerte porque le pegué al palo en una linda jugada cuando el encuentro todavía iba 0-0, pero igual es un recuerdo hermoso”.

Manuel Aparicio es de Buenos Aires, pero nacionalizado canadiense, decidió representar al país en sus seleccionados Sub-17, Sub-20, Sub-23 y hasta en la mayor

Nacionalizado canadiense, el argentino decidió representar al país del norte de América debido a que es un lugar que lo recibió con los brazos abiertos desde el primer día. De hecho, ya tuvo la oportunidad y el honor de disputar un compromiso internacional con las divisiones juveniles y la selección mayor durante el último tiempo: debutó el 15 de octubre de 2014, luego de pasar por la Sub-17, Sub-20 y Sub-23, en un amistoso con derrota 1 a 0 contra Colombia.

“Es un orgullo poder representar a mi nación en el extranjero siendo el único argentino actualmente en la liga. Yo soy de ver mucho futbol y mantenerme al tanto de todas las ligas del mundo, y la verdad no me sorprendería nada si, de a poco, empezamos a ver muchos más argentinos en la Canadian Premier League”, apunta Manny, de pasado también en el fútbol español entre 2016 y 2019, concretamente en Órdenes, CD Izarra y San Roque Lepe, respectivamente.

Manuel Aparicio con la camiseta de TFC Academy de Canadá, uno de los equipos del norte de América en los que jugó

Con un par de ciclos en Toronto FC y uno en Wilmington, el ex futbolista de York United en la última campaña comparte sus metas en Pacific FC (contrato hasta noviembre de 2021) y de cara al futuro: “Mis objetivos, toda mi carrera, han sido seguir creciendo como futbolista y tratar de llegar lo más lejos posible con la selección y en la cancha, pero al mismo tiempo estoy muy enfocado en intentar ayudar a la próxima generación de futbolistas en Canadá. El fútbol acá sigue creciendo, no está tan formado como en muchas otras partes del mundo y se necesitan a los que hemos podido llegar a ser profesionales, los que intentemos dar una mano a que la liga llegue a lo más alto posible”.

Facundo Poch (Inainte Modelu, Rumania)

Facundo Poch comenzó su vida en el deporte rey del mundo a los 5 años en el Club El Quillá de su Santa Fe natal, primero por diversión y luego como una vocación a medida que pasó el tiempo. Dicha pasión derivó en su estreno en primera división de la mencionada institución, previa instancia a llegar a Unión de dicha ciudad con edad de Reserva.

Luego de sus inicios en su provincia y los gratos momentos en el Tatengue, el arquero de nacionalidad alemana llegó a Rumania hace un año y medio. “Al principio me costó pero con el tiempo me pude adaptar bien. Mi debut en Rumania fue jugando para Inainte Modelu. En ese entonces, recién llegado, no sabía muchas palabras para hablar en el partido y se me mezclaban con el español. Con el pasar del tiempo y los partidos, pude adaptarme al idioma muy bien, ahora lo entiendo y lo hablo fluido”.

Facundo Poch es arquero y en la actualidad ataja en Inainte Modelu de Rumania

Radicado en Calarasi, a 160 kilómetros de Bucarest, el nacido el 23 de septiembre de 1993 tuvo la oportunidad de dialogar mano a mano con el ídolo futbolístico rumano Gheorghe Hagi: “Un buen recuerdo fue haber tenido la posibilidad de charlar con Hagi en un partido frente al club Viitorul, del cual es dueño. Al contarle que era argentino, lo primero a lo que hizo referencia fue a Maradona”.

Campeón de la Liga Santafesina con el club de sus amores en 2017, en el cual estuvo en tres momentos diferentes, tuvo una experiencia europea inicial en Axiopolis, también rumano, durante la primera mitad del año pasado.

Facundo Poch es santafesino, llegó a Rumania hace un año y medio, y ya también jugó en el Axiopolis de ese país

“Ser el único argentino hizo que tuviera que aprender más rápido a comunicarme en rumano. Si bien mediante el inglés puedo comunicarme, acá no todos lo hablan. Así que se me hizo básicamente una obligación tener que estudiarlo y aprenderlo”, cuenta el arquero santafesino de 27 años, quien tiene como siguiente sueño el crecer en su carrera en dicha nación o en otra, pero siempre en Europa, su continente preferido para vivir.

Listado completo de los únicos 26 futbolistas argentinos que actualmente juegan en la primera división de las siguientes ligas:

Raúl Becerra, en Bangladesh

Facundo Pereyra, en India

Maximiliano Rolón, en Iraq

Sergio Ezequiel Agüero, en Malasia

Jonathan Font, en Curazao

Federico Bessone, en Andorra

Guido Canziani, en Bielorrusia

Agustín Doffo, en Bosnia y Herzegovina

Nicolás Fernia, en Bulgaria

Silvio “Pulpo” González, en Chipre

Ezequiel Straccia, en Eslovaquia

Ramiro De Lillo, en Islandia

Nicolás Gorobsov, en Lituania

Julián Montenegro, en Montenegro

Facundo Poch, en Rumania

Alejo Kandus, en Suecia

Juan Pablo Sastre, en Noruega

Augusto Max, en Hungría

Matías Vivaldo, en Austria

Valentín Álvarez Cief, en Croacia

Manuel Aparicio, en Canadá

Carlos Díaz, en Costa Rica

Alexis Ramos, en Nicaragua

Pablo Marisi, en República Dominicana

Matías Etchegoyen, en Gales

Fabricio Alvarenga, en Ucrania

Fuente estadística: sitio web AXEM (Argentinos por el mundo)