Los insultos del Monumental a Chiqui Tapia por la demora del partido entre River y Gimnasia

Los hinchas de River volvieron volvieron a insultar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, este miércoles en el estadio Monumental luego de que se retrasara el inicio del encuentro entre el Millonario y Gimnasia La Plata por los cuartos de final del torneo Apertura.

Al igual que lo ocurrido en el último superclásico, donde Boca se impuso por 1 a 0, los hinchas riverplatenses se descargaron contra Tapia. Previsto para las 21.30, el partido comenzó quince minutos más tarde y desde las tribunas entonaron: “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p... (...)”.

La explosión de la hinchada Millonaria llegó cuando se anunció por altoparlantes el retraso del inicio del partido. En una noche gélida, de jornada laboral y en un horario inhabitual, el público estalló contra el ente que regula el fútbol local.

Los insultos del Monumental contra Tapia

Una vez que los equipos saltaron al campo de juego, la hinchada local continuó con los insultos, pero esta vez de manera reversionada. “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca la p... (...)”, entonaron los simpatizantes de River.

La de este miércoles no fue la primera manifestación en contra de Tapia por parte de los hinchas de River. Durante el último superclásico disputado el domingo 19 de abril y luego de que el árbitro Darío Herrera no advirtiera un supuesto empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el área de Boca, la parcialidad local volvió a cargar contra el mandamás de la AFA.

River se impuso por 2 a 0 y enfrentará a Rosario Central en semis Manuel Cortina

Silbidos en la Bombonera

Al igual que en el Monumental, Chiqui Tapia también fue desaprobado cuando la selección argentina hizo de local en la cancha de Boca. El 27 de marzo y una media hora antes del amistoso de la Scaloneta contra Mauritania, Tapia y Riquelme salieron al campo de juego. La idea era que el presidente de la AFA le diera una plaqueta al ídolo, en tributo a su trayectoria con la camiseta albiceleste, una excusa para inmortalizar la buena sintonía, en tiempos en los que los hinchas lo cuestionan y clubes como River, Estudiantes y Huracán, entre otros, le dan la espalda.

Los aplausos para Román fueron tibios. Y los silbidos (e insultos) a Tapia lo taparon todo. Como nunca antes en Brandsen 805. Ni siquiera Riquelme pudo ser escudo de los estridentes silbidos a Tapia en la Ribera.

Tapia y Riquelme entraron juntos al medio de la cancha, ya sin jugadores. Cuando la gente lo divisó a Tapia empezaron los silbidos, incluso desde la popular que habitualmente ocupa la barra de Boca.

🏅🇦🇷 Chiqui Tapia le entregó una plaqueta a Juan Román Riquelme en la previa del partido de la Selección Argentina en La Bombonera pic.twitter.com/xjYUsOcFHI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 27, 2026

La voz del estadio informó que Tapia le entregaba una plaqueta a Riquelme por su trayectoria en la selección, mencionó goles y partidos y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A medida que hablaba, los silbidos se hicieron todavía más fuertes.

En ese momento, la mujer pidió un aplauso para la ceremonia, pero el público respondió con más silbidos. Y cuando se iban, se escuchó un insulto a coro: “Hijo de p..., hijo de p...”, dirigido a Tapia.