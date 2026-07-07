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Los mejores memes de Scaloni tras la victoria épica contra Egipto
El DT de la selección argentina vivió el partido de una forma muy especial y hasta gritó uno de los tres goles, lo que tomó por sorpresa a todos en redes sociales
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La selección argentina consiguió un triunfo heroico, épico y que será recordado a lo largo de los años, lo que llegó a emocionar a Lionel Scaloni al punto de gritar uno de los goles, algo muy llamativo en él. Por eso, las reacciones y memes no tardaron en llegar a las redes sociales, donde se comentó todo lo ocurrido en el partido ante Egipto.
Desde el mal juego de la selección, hasta las palabras de Scaloni donde él mismo admitió que los jugadores lo apodaron como “La Llorona” por sus constantes lágrimas junto al equipo, hubo un sinfín de memes sobre todo lo ocurrido y varios fueron virales en redes. Incluso, al momento del grito de gol de Lionel Messi para poner el 2-2 en el marcador, al lado del entrenador estaba Roberto Ayala con el cartel para los cambios en sus manos y lo tiró al suelo con bronca, lo que sumó a las reacciones.
Con motivo de la euforia por el agónico 3-2 ante Egipto y posterior clasificación de la selección argentina a cuartos de final, el público argentino tuvo furor por lo ocurrido y aparecieron varios chistes creativos.
Los mejores memes de Scaloni
Scaloni en el entretiempo pic.twitter.com/w5BtokYKhR— Gustavo Libson (@gustlib) July 7, 2026
Scaloni sin poder dar una nota de lo emocionado que está mientras llora, uno no es de piedra che— ᴍɪᴄa 💋🪩 (@micaxscaloneta) July 7, 2026
pic.twitter.com/0hOo088Tls
“poner a Barco y Nico Paz o tirarte de un avión sin paracaídas?”— Tino (@TinoCLeclerc) July 7, 2026
Scaloni: pic.twitter.com/kkHFYNrgbd
todos fuimos scalonipic.twitter.com/Ra3yTGXYd9— eugee 🏹|🇦🇷 (@tayyxs) July 7, 2026
Pésimo primer tiempo de Argentina. La charla de Scaloni en el entretiempo tiene que ser esta pic.twitter.com/EeBt2Khiy1— Nation (@Titanfdc) July 7, 2026
Scaloni acaba de decir que siempre se emociona y los jugadores de la selección lo apodaron “LA LLORONA” JAJAJAJAJA, que grupo hermoso pic.twitter.com/J9NORUC9yu— Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 7, 2026
scaloni saliendo campeón del mundo: 😴🥱— Jim Halpert Argento (@sapillopillo) July 7, 2026
scaloni ganandole a egipto: pic.twitter.com/YNV5eruzwe
😅🤷🏻♂️ “QUÉ HACE AYALA CON EL CARTEL DE LOS CAMBIOS”— PaseClave (@paseclave__) July 7, 2026
Usuarios de Twitter no entienden por qué el ayudante de Scaloni andaba de cuarto árbitro pic.twitter.com/g9lGU40wQO
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