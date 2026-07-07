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Los mejores memes de Scaloni tras la victoria épica contra Egipto

El DT de la selección argentina vivió el partido de una forma muy especial y hasta gritó uno de los tres goles, lo que tomó por sorpresa a todos en redes sociales

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Los mejores memes de Scaloni tras la victoria épica contra Egipto
Los mejores memes de Scaloni tras la victoria épica contra EgiptoCaptura TV

La selección argentina consiguió un triunfo heroico, épico y que será recordado a lo largo de los años, lo que llegó a emocionar a Lionel Scaloni al punto de gritar uno de los goles, algo muy llamativo en él. Por eso, las reacciones y memes no tardaron en llegar a las redes sociales, donde se comentó todo lo ocurrido en el partido ante Egipto.

Desde el mal juego de la selección, hasta las palabras de Scaloni donde él mismo admitió que los jugadores lo apodaron como “La Llorona” por sus constantes lágrimas junto al equipo, hubo un sinfín de memes sobre todo lo ocurrido y varios fueron virales en redes. Incluso, al momento del grito de gol de Lionel Messi para poner el 2-2 en el marcador, al lado del entrenador estaba Roberto Ayala con el cartel para los cambios en sus manos y lo tiró al suelo con bronca, lo que sumó a las reacciones.

Con motivo de la euforia por el agónico 3-2 ante Egipto y posterior clasificación de la selección argentina a cuartos de final, el público argentino tuvo furor por lo ocurrido y aparecieron varios chistes creativos.

Los mejores memes de Scaloni

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