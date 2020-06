Luka Romero (18) festeja un gol el seleccionado argentino Sub 15 Crédito: AFA

Un joven de 15 años no salía de su asombro y necesitó expresar su gratitud por la posibilidad de practicar por primera vez con el plantel de primera división."Hoy pude entrenar con el primer equipo. No lo olvidaré nunca. Gracias Mallorca", escribió Luka Romero en su cuenta de Twitter. La gran promesa futbolística nació en México, vive en España desde los 3 años e integró el seleccionado argentino Sub 15 que fue subcampeón en el Sudamericano de Paraguay en noviembre último.

La elección de la Argentina es por el vínculo sanguíneo con su padre Diego Romero, un exfutbolista argentino, con pasado en Quilmes y Atlético de Rafaela. Luka, hermano mellizo de Tobi, nació en Durango, cuando Diego jugaba para Alacranes, en la segunda división de México.

"Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta nacional", expresó hace un tiempo Luka Romero en el sitio oficial de la AFA. Su deseo y voluntad adquieren relevancia porque su triple pasaporte -argentino, mexicano y español- lo transforman en un juvenil a ser seducido por los tres países. Ya tiene firmado un contrato con Nike, como lo refleja en su perfil de Twitter y en algún posteo.

La Argentina tomó la delantera en esa puja por contar con quien es definido por algunos medios, con las desmesuras tan habituales en estas apariciones, como el "nuevo Messi". Bernardo Romeo, coordinador de los seleccionados juveniles argentino, le comentó a LA NACION cómo es el seguimiento del caso: "Estamos encima. Yo, por mi función en la AFA, tengo contacto permanente. Este lunes hablé con el papá, también lo hago con su representante y con el propio Luka. Debemos cuidar nuestros intereses, que son que juegue para la selección argentina, si bien sabemos que no podemos obligarlo. Luka está recontento de integrar la selección, le encanta. Es un chico muy centrado".

Por reglamentación, Luka puede jugar en las categorías juveniles de un país y después optar por el seleccionado mayor de otra nacionalidad. De ahí la importancia del trabajo que se haga desde la AFA para mantenerlo comprometido y contenerlo dentro de un proyecto. En 2004, ante la insistencia de España para que Lionel Messi se sumara a sus seleccionados juveniles, la AFA salió al cruce con la organización de un amistoso frente a Paraguay para que el rosarino pasara a formar parte del plantel nacional.

Romeo describió las condiciones futbolísticas de Luka: "Es muy buen jugador, zurdo, de mucha calidad, con un gran futuro. Es un media-punta, aunque a esa edad todavía no tienen muy definido un puesto. En su categoría es el mejor. Muchos lo comparan con Messi por su habilidad y estilo, pero hay que ser realista: solo tiene 15 años. Hay que dejarlo crecer, que vaya quemando etapas. No hay que enloquecerse".

El juvenil estaba convocado para el torneo Sub 17 que en marzo se iba a disputar en Montaigu (Francia) y fue suspendido por la pandemia de coronavirus. "Luka y otro chico que está en Corinthians son los dos que viven en el exterior de un grupo de 30 que estamos siguiendo. No pudo ser lo de Francia, pero los llamaremos para algún amistoso", agregó Romeo.

En el Sudamericano Sub 15 -la Argentina perdió la final ante Brasil en definición por penales-, Romero causó una muy buena impresión ante Chile y Uruguay por su conducción de la pelota y remate de media distancia. Hizo dos goles y fue víctima de varias patadas para intentar frenarlo.

En Mallorca juega en las categorías Sub 18 y 19, que por el momento están inactivas. Por eso el director técnico Vicente Moreno lo convocó para que se entrenara con el plantel de primera, al menos durante una semana. Barcelona visitará a Mallorca el 13 junio en la reanudación de la Liga de España. Enseguida algunos medios especularon con que Messi podría enfrentarse con su eventual sucesor, pero esa posibilidad quedó descartada porque al ser menor de 16 años (los cumplirá el 18 de noviembre) no tiene ficha de primera división.

En declaraciones de hace 40 días al sitio oficial de la AFA, Romero aseguró que mantiene un contacto frecuente con quienes fueron sus compañeros en el seleccionado Sub 15: "Tenemos un grupo de whatsapp y hablamos por ahí, estamos todos los que fuimos al Sudamericano. Cuando me fui para allá por las Fiestas también me vi con un par de compañeros. Además, ahora estoy siempre comunicado con Bernardo Romeo, que me llama y se preocupa por cómo estamos. Me sorprendió y me gratificó pensar que desde tan lejos se pudieran acordar de mí siendo tan chico, es un detalle que nunca olvidaré".

Así como desde la AFA se procura una relación estrecha con la familia Romero para no dejarle un frente abierto a México y España, Mallorca también se adelantó a los scouters de Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Luka pudo pasar a estar cerca de Messi cuando en Barcelona quedaron muy satisfechos con la prueba que hizo en 2011, pero no fue inscripto porque con menos de 10 años no podía quedarse a vivir en la Masía.

La actualidad encuentra a la familia instalada en Mallorca, si bien el padre de Luka había manifestado hace algunos años que su deseo era volver a México, un país donde fue muy bien tratado y dejó muchos amigos. Pero también aceptaba que el "fútbol manda y no siempre te lleva a donde querés o deseás".

Zurdo, Luka Romero se destaca por su conducción de la pelota y la habilidad; en la escena, con la camiseta en las categorías juveniles de Mallorca Crédito: Mallorca

Durante la cuarentena, Luka aprobó vía on line los trabajos prácticos de la escuela. También estuvo conectado con su club por las rutinas de entrenamiento, matizadas con diferentes retos, como el challenge de hacer jueguito con el papel higiénico. Observado por el club como una joya futbolística, lo sacaron de su casa para que viviera la experiencia de practicar por primera vez con el plantel principal.

Por el coronavirus, hace unas semanas les mandó "un abrazo a todas las familias del mundo que están padeciendo esta enfermedad, especialmente a las de la Argentina". Distinción que para la AFA, según un artículo en su página oficial, "evidencia su amor albiceleste".