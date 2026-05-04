La increíble reacción de la novia de Franco Colapinto, Maia Reficco, al cruzarse con Lionel Messi en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto participó del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y culminó en la séptima ubicación. De esta manera, el oriundo de Pilar sumó puntos para la clasificación general. En la previa al evento, el deportista recibió la visita de Lionel Messi y su familia, compuesta por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, en el paddock del circuito.

Franco Colapinto y una excelente performance en los Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

En el interín de la carrera, Messi se reunió con Colapinto, se abrazaron, hablaron durante unos minutos y como no podía ser de otra forma se sacaron una foto. Mientras los fotógrafos se agolpaban en torno a la presencia de los argentinos, Maia Reficco terminó dándole un color diferente al sumarse a último momento.

La publicación de Maia Reficco que se replicó en las redes

Con el visto bueno de Messi y Antonela, Maia se escurrió entre los presentes y se ubicó al costado de Colapinto y cambió de ubicación a uno de los hijos del futbolista, quien accedió amablemente para una postal que recorrió el mundo.

La familia Messi visitó a Franco Colapinto

Pero eso no fue todo. Minutos después, en medio de una locura generalizada por la aparición de Messi en el circuito de Miami, Reficco buscó su foto personal con el capitán de la selección argentina. Rodeada por la seguridad del futbolista y otros fanáticos, la actriz se sacó una foto sonriendo y la otra con una mueca, levantando su dedo pulgar, que quedó inmortalizada en las redes tras subirlas a sus historias temporales de Instagram.

Franco Colapinto agradeció por la presencia de Lionel Messi

El joven piloto vivió una semana de muchísimas emociones: primero fue parte del Road Show en Argentina, donde alrededor de 300.000 fanáticos se trasladaron a la zona de Palermo para ver una exhibición histórica y, este domingo, en Miami, Lionel Messi presenció su carrera en Miami donde culminó en la séptima ubicación.

Tras finalizar la carrera, Colapinto habló con los medios presentes y expresó su felicidad por lo conseguido: “Fue un gran fin de semana, haber conocido a mi ídolo con su familia y también feliz de darles algo lindo de vuelta a los argentinos. Muy feliz de que me haya venido a apoyar y haya disfrutado de la Fórmula 1, le agradezco que haya venido, fue un sueño conocer al héroe de todos los argentinos”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo posaron con Colapinto y Maia Reficco Kym Illman - Getty Images North America

Colapinto tuvo un fin de semana muy sólido y regular a bordo de su Alpine. En la primer práctica terminó muy cerca de la zona de puntuación. A lo largo de toda la sesión, el argentino siempre estuvo posicionado entre los mejores pilotos y llegó a estar en el séptimo lugar durante gran parte de la jornada. De todas maneras, cuando cruzó la meta, Colapinto mostró un mejor registro de 1:31.015s, algo que le valió el 11° puesto. Luego, en la carrera, la séptima ubicación fue el broche de oro para coronar la semana.