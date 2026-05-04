La increíble reacción de la novia de Franco Colapinto, Maia Reficco, al cruzarse con Lionel Messi en el Gran Premio de Miami
La actriz participó de una jornada histórica para el piloto de Fórmula 1; la postal con el capitán de la selección argentina que se hizo viral
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Franco Colapinto participó del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y culminó en la séptima ubicación. De esta manera, el oriundo de Pilar sumó puntos para la clasificación general. En la previa al evento, el deportista recibió la visita de Lionel Messi y su familia, compuesta por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, en el paddock del circuito.
En el interín de la carrera, Messi se reunió con Colapinto, se abrazaron, hablaron durante unos minutos y como no podía ser de otra forma se sacaron una foto. Mientras los fotógrafos se agolpaban en torno a la presencia de los argentinos, Maia Reficco terminó dándole un color diferente al sumarse a último momento.
Con el visto bueno de Messi y Antonela, Maia se escurrió entre los presentes y se ubicó al costado de Colapinto y cambió de ubicación a uno de los hijos del futbolista, quien accedió amablemente para una postal que recorrió el mundo.
Pero eso no fue todo. Minutos después, en medio de una locura generalizada por la aparición de Messi en el circuito de Miami, Reficco buscó su foto personal con el capitán de la selección argentina. Rodeada por la seguridad del futbolista y otros fanáticos, la actriz se sacó una foto sonriendo y la otra con una mueca, levantando su dedo pulgar, que quedó inmortalizada en las redes tras subirlas a sus historias temporales de Instagram.
Franco Colapinto agradeció por la presencia de Lionel Messi
El joven piloto vivió una semana de muchísimas emociones: primero fue parte del Road Show en Argentina, donde alrededor de 300.000 fanáticos se trasladaron a la zona de Palermo para ver una exhibición histórica y, este domingo, en Miami, Lionel Messi presenció su carrera en Miami donde culminó en la séptima ubicación.
Tras finalizar la carrera, Colapinto habló con los medios presentes y expresó su felicidad por lo conseguido: “Fue un gran fin de semana, haber conocido a mi ídolo con su familia y también feliz de darles algo lindo de vuelta a los argentinos. Muy feliz de que me haya venido a apoyar y haya disfrutado de la Fórmula 1, le agradezco que haya venido, fue un sueño conocer al héroe de todos los argentinos”.
Colapinto tuvo un fin de semana muy sólido y regular a bordo de su Alpine. En la primer práctica terminó muy cerca de la zona de puntuación. A lo largo de toda la sesión, el argentino siempre estuvo posicionado entre los mejores pilotos y llegó a estar en el séptimo lugar durante gran parte de la jornada. De todas maneras, cuando cruzó la meta, Colapinto mostró un mejor registro de 1:31.015s, algo que le valió el 11° puesto. Luego, en la carrera, la séptima ubicación fue el broche de oro para coronar la semana.
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