Mauro Zárate llamó en vivo a Desayuno Americano y cruzó a Flavio Azzaro: “Es un pobre tipo”

Desde Italia, donde se desempeña como jugador del Consenza, de la Segunda División de ese país, Mauro Zárate se comunicó telefónicamente con la producción del programa Desayuno Americano con el fin de salir al aire para cruzar a Flavio Azzaro, quien discutió verbalmente con su mujer, Natalie Weber.

Mauro Zárate dejó Vélez, el club que lo vio crecer, y se fue a Boca Mauro Alfieri - LA NACION

Con el tema en cuestión de su paso de Vélez a Boca Juniors en 2018, Azzaro calificó al jugador de “sor...te y mercenario” en un intenso ida y vuelta que protagonizó con Weber, quien no se quedó atrás y apuntó contra su ética profesional como periodista, al acusarlo de no chequear cómo se dio aquella operación y de despotricar, sin fundamento, contra la faceta humana del deportista.

Fue así que, en medio del acalorado debate, se escuchó la voz de Zárate, quien salió por teléfono. “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotu..., ya te lo dije y lo sabés, es un pobre tipo que no tiene nada. Lo echaron de todos lados. Es un cagó...”, fueron las primeras palabras del delantero de 36 años al aire contra Azzaro, quien no perdió la compostura y eligió adoptar una postura más flexible. “Este es el verdadero Mauro Zárate”, dijo, entre risas.

Con una postura inflexible debido al trato que tuvo con su esposa anteriormente, Zárate siguió: “Estoy llamando porque estás hablando con mi mujer, que es mi familia. Este tipo sale en un programa diciendo pelot...deces de la gente, de los jugadores. Yo no quiero que mi mujer hable con este tipo, me parece vergonzoso que lo lleven”, dijo y apuntó contra Pamela David, conductora del programa, que intentó apaciguar las aguas y se mostró conmovida por el cambio radical que tomó su ciclo televisivo.

Mauro Zárate salió al aire en Desayuno Americano y cruzó a Flavio Azzaro

Sin darle derecho a que pueda contestarle, Zárate le negó la palabra a Azzaro y le sugirió un consejo a Pamela sobre cómo debería indagar en los temas deportivos: “Pame vos tenés que hablar con periodistas deportivos que no hacen p...terío. Yo ya le pedí perdón a la gente de Vélez, pero este tipo no tiene nada en la vida, tuvo que armar un programa para hablar bol...deces de la barrabrava, no sabe más qué hacer para insertarse de vuelta en el medio”.

Tras estas declaraciones, Azzaro respondió que tanto Weber como Zárate armaron esta encrucijada para contraatacarlo: “Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido”.

Lejos de achicarse y de culminar la charla, Zárate le remarcó a Azzaro que se juntaría con él solo para “cag...rlo a trompadas” y se refirió a la supuesta treta que armaron con Natalie Weber: “¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”.

Junto a la conductora del programa, Pablo Vilouta y Gustavo Grabia, quienes conforman el panel periodístico, se mantuvieron al margen de una discusión que empezó con la actitud de Alfio Basile con Sofi Martínez en la despedida de Juan Román Riquelme y decantó en un filoso ida y vuelta entre Natalie Weber, Flavio Azzaro y Mauro Zárate.

