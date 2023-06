El fuerte cruce en vivo entre Natalie Weber y Flavio Azzaro: “Mentiste un año sobre Mauro Zárate”

escuchar

En el programa Desayuno Americano (América), Natalie Weber, esposa de Mauro Zárate, y el periodista Flavio Azzaro tuvieron una calurosa discusión en la que ambos fueron tajantes a la hora de expresarse. Con Pamela David como conductora, ella abrió el juego para opinar sobre la posición que tomó Alfio Basile con Sofía Martínez al ingresar al vestuario de la despedida de Juan Román Riquelme.

Con el tema candente acerca de la posición de los futbolistas para permitir que entre un periodista a un vestuario, Natalie Weber tomó esa punta y estableció un giro radical al atacar, verbalmente, a Flavio Azzaro por una actitud que tuvo él con Zárate, quien pasó de Vélez a Boca y estuvo en el ojo de la tormenta.

Para comenzar su -inesperado- descargo hasta ese momento, Weber salió con los tapones de punta: “Muchos periodistas mienten, tiran fruta, se creen con impunidad para hablar de los jugadores como alguien que tengo adelante mío. Él lo sabe”, aclaró con la mirada puesta en Azzaro que se encontraba del otro lado de la mesa.

Natalie Weber y Flavio Azzaro mantuvieron una calurosa discusión en Desayuno Americano

Ante la mirada atenta del staff periodistíco, Weber continuó: “Estuviste un año diciendo boludeces sobre Mauro (Zárate); dijiste que Vélez le dio plata al padre de Mauro, que él como futbolista es un sor...te, mercenario, mal hermano, mal tipo; están todos los tapes. Yo tenía la mejor con él, pero se hizo un festin cuando pasó de Vélez a Boca”.

Acto seguido, el periodista se mostró sorprendido por las palabras de la modelo y aclaró: “Algunas cosas me acuerdo”. Envalentonada por este caso donde Zárate fue criticado por los hinchas de Vélez, Weber agregó: “Nunca tuviste ni idea de qué pasó, no estuviste en la reunión. No sabés cuándo Mauro le comunicó a Vélez la decisión. Vos y otro mercenario hablaron un año sobre eso”.

Con una conversación que subió de tono, Natalie le aclaró que “no hable más de su suegro”, a quien el periodista lo acusó de recibir plata por parte de la institución de Liniers y recibió la contestación de Azzaro, quien le recriminó a Pamela David que ella hacía este descargo por conveniencia. “Le sirve este circo”, aclaró.

“Hay algunos jugadores que se tienen que fijar cómo tratan a los clubes que los pusieron en Primera. Si tanto lo amaba a Vélez, ¿para qué se fue a Boca? Todos trabajamos por plata, pero vos decís ‘yo amo a Vélez’ y a la semana te vas a Boca. Podés ser considerado como un mercenario, en términos futboleros tu marido es un mercenario y traidor”, lanzó Azzaro, sin pelos en la lengua y recibió una nueva contestación de Weber: “Le dedicaste todo un programa, como no medía bien...”.

Mauro Zárate salió al aire y cruzó duramente a Flavio Azzaro

En un programa que comenzó con una idea completamente diferente a la que terminó, Mauro Zárate, desde Italia, salió al aire telefónicamente para cruzar a Flavio Azzaro por sus dichos. Así fue como el actual jugador del Cosenza, de la segunda división del fútbol italiano, alertó a su mujer para que no hablase con el periodista y mantuvo un picante ida y vuelta con él.

“Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotu.., ya te lo dije y lo sabés, es un pobre tipo que no tiene nada. Lo echaron de todos lados. Es un cagón”, dijo Zárate al iniciar el contacto con Pamela David y los panelistas del programa. Sin ponerse nervioso y ubicado en tiempo y espacio para seguir el diálogo, Azzaro le respondió, entre risas: “Este es el verdadero Mauro Zárate”.

Mauro Zárate salió al aire en Desayuno Americano y cruzó a Flavio Azzaro

Visiblemente enojado por su tono de voz, el exfutbolista de Vélez, Boca, entre otros equipos, siguió: “Cuando quieras nos agarramos a las trompadas. Estoy llamando porque estás hablando con mi mujer, que es mi familia. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores. Yo no quiero que mi mujer hable con este tipo, me parece vergonzoso que lo lleven”, confesó el delantero de 36 años.

En esa misma línea, Zárate decidió darle un consejo a la conductora de Desayuno Americano: “Pame vos tenés que hablar con periodistas deportivos que no hacen puterío. Yo ya le pedí perdón a la gente de Vélez, pero este tipo no tiene nada en la vida, tuvo que armar un programa para hablar boludeces de la barrabrava, no sabe más qué hacer para insertarse de vuelta en el medio”.

Por último, Azzaro avivó, nuevamente, el fuego al aclarar que la salida al aire de Zárate “estuvo armada” por Weber, quien le mostró el celular para desmentir esos dichos. “¿Está todo armado? ¿A mí que me da? ¿Plata, fama? vos no tenés que estar hablando con mi mujer”, cerró el protagonista de esta historia, en medio de un clima tenso en el estudio de televisión.

LA NACION