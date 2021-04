Mariano Closs dijo que Carlos Tevez contrajo el “virus Boca”

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, analizó este martes el rendimiento del capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, y utilizó una analogía acorde a los tiempos de pandemia para describir la actualidad deportiva del “Apache”.

“Les voy a preguntar a ustedes si Tevez bajó el rendimiento o es simplemente una rachita de dos partidos malos”, comenzó Closs su programa abriendo el juego a sus compañeros. La periodista Luciana Rubinska consideró que, efectivamente, el jugador de 37 años “bajó el rendimiento” y que entró “en la misma sintonía” negativa del equipo.

Luego, el exfutbolista Mariano Juan analizó que “el fútbol es contagio para lo bueno y para lo malo”, al margen de la jerarquía de Tevez. El relator deportivo tomó la figura retórica del panelista y le repreguntó: “¿Vos decís que Tevez tiene un virus Boca?”. “El virus es un momento delicado para tocarlo, pero yo creo que te contagias. Cuando todo el equipo juega bien, vos terminas jugando bien. Y cuando el equipo no funciona, vos terminás acoplándote a eso. Es más difícil”, respondió el ex Ajax.

Acto seguido, Closs advirtió que el “Apache” no dio declaraciones a la prensa después del partido del último fin de semana contra Unión, y que la última vez que habló, señaló que el equipo no estaba jugando bien. Y analizó su rendimiento: “Está jugando mal, los dos últimos partidos los jugó mal, sin aparecer, sin ponerse el equipo al hombro”.

Después, el animado radial presentó una placa que muestra los números de Boca y Tevez en 2021. Según las estadísticas, el ex Manchester City, Juventus y West Ham, entre otros equipos, jugó este año 11 partidos, con dos victorias, seis empates, tres derrotas y dos goles. Sobre estos números, Closs dijo que el capitán “tendría que tener más influencia” de la que tuvo hasta ahora en el equipo porque lo considera un jugador que “tiene que romper la media del resto”.

Carlos Tevez de Boca Juniors lucha por el balón con Adonis Frias de Defensa y Justicia durante un partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia como parte de la Copa de la Liga Profesional 2021 en el Estadio Alberto J. Armando en 3 de abril de 2021 en Buenos Aires, Argentina. GETTY / Marcelo Endelli - Getty Images South America

En ese sentido, el periodista comparó el rol de Tevez en Boca con el de Lionel Messi en F.C. Barcelona: “Cuando vos jugas con Sarmiento, Gimnasia o Defensa y Justicia, tenés que hacer otra cosa. Si Messi juega con el Real Madrid, es complicado, si juega con el Getafe, por más que el resto juegue mal, ahí se destaca y puede hacer 3 goles, mete más pase goles. A veces, le gana al Osasuna sólo, aunque sea un partido malo”, ejemplificó.

Finalmente, el narrador de fútbol destacó la valía de “Carlitos” y el poder de superación que demostró el futbolista cuando fue dirigido por Gustavo Alfaro en el año 2019 y no era titular: “Él se sobrepuso a las trabas que tuvo en la era Alfaro. Fue él solo, no lo ayudó nadie. A (Juan Román) Riquelme, no le quedó otro remedio que decir: Tevez sigue por merito propio”. Y concluyó: “Por ahí, nos está quedando la imagen de que Tevez sigue jugando de la misma forma que el torneo pasado, y no es así”.

LA NACION