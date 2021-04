Cristian Traverso apodó “Caminadona” a Edwin Cardona y el jugador respondió: “Bendiciones”

El panelista de Superfútbol, Cristian Traverso, le puso un nuevo apodo al volante de Boca Juniors, Edwin Cardona, alusivo a sus características como jugador que lo definen de un modo despectivo.

“La semana pasada habíamos hablado de que la rotación en el mediocampo para generar juego, la expectativa de la vuelta de, ¿cómo le dicen ustedes?”, le preguntó este lunes Traverso a sus compañeros de programa. Rápidamente, el periodista Agustín Fantasía, uno de los habituales defensores del juego del futbolista colombiano, respondió “Crackdona”, a lo que Traverso acotó: “Puede ser Caminadona también. Le queda bien”

En tanto, su colega José Chatruc señaló que Cardona también podría ser llamado “Vagodona” por su manera de jugar al fútbol. Además, el exjugador de Boca indicó que Cardona “tuvo un socio para la caminata”, sin precisar a qué jugador se refería.

Tras la publicación del fragmento del programa en las redes sociales de TyC Sports, Cardona respondió la chicana con un mensaje de conciliación: “Gracias. Bendiciones”, con los emojis de dos manos rezando.

Cristian Traverso: "Crackdona puede ser también Caminadona" — Superfútbol (@superfutbol) April 12, 2021

Ya durante su análisis del partido, el exfutbolista dijo que “la vuelta” a la defensa del campo de juego es “importante”, e indicó que Cardona “juega a su ritmo”.

Cristian Traverso criticó duramente a Edwin Cardona Captura TV

“Uno quiere que (Cardona) sea más lucido e impulsivo en tres cuartos de cancha porque no hay otro. Si vas a jugar con volantes con características ofensivas que lo sean, pero que corran”, pidió Traverso. También precisó que al volante de 28 años “no lo encuentra nadie porque no se mueve”, agregó.

Por su parte, el conductor Diego Díaz agregó que el colombiano tiene un ritmo “slow”, y cuestionó que Cardona quiso tirar un caño en la mitad de la cancha y luego perdió la pelota: “A mí no me gustan los boludos, me gustan los inteligentes. Y en este lugar de la cancha, no se arriesga. El caño es un lujo exagerado que no sirve para ese lugar de la cancha”, concluyó.

Finalmente, Díaz dijo que Cardona juega “en su quinta”, del mismo modo que lo hace su compatriota Juanfer Quintero.

