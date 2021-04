Mariano Closs criticó a Mario Pergolini: “Tal vez lo de él es la platea”

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, habló este jueves sobre la salida de Mario Pergolini de la vicepresidencia de Boca Juniors y lo acusó de irse “a mitad de camino” de los lugares al recordar su partida del grupo Veintitrés, empresa en la que en ese momento trabajaba el periodista deportivo y que dejó en la calle a muchos colegas. Al mismo tiempo, el relator recordó cuando Pergolini ironizó sobre los problemas que existían en la vida deportiva e institucional de Boca.

“Ahora, no va a hacer falta que los problemas los busque en la tele, los problemas los tuvo Pergolini mismo. (...) Yo no me imaginaba a un vicepresidente o a un dirigente del (Real) Madrid, del Bayern Münich, o a Oliver Kahn haciendo una selfie simpática de esta magnitud. Porque hoy, ese discurso irónico contra el periodismo, le termina jugando en contra. Si de verdad sentía al club, el propio Boca lo terminó dejando de lado”, estimó Closs.

Luego, el narrador de fútbol evocó los “antecedentes” del empresario de medios de irse “a mitad de camino” de los lugares, como en la compañía de Sergio Szpolski, y sobre el caso de su paso por la institución deportiva, indicó que “cuando no conocés el paño y el medio, estas cosas suceden. (...) Tal vez, lo de él es la platea”.

Por otra parte, el animador no ocultó su sorpresa de que se hable tanto de la renuncia de un vicepresidente de un club, aunque admitió que la noticia toma trascendencia por tratarse de una figura pública: “Es un hombre de los medios y de la música, no sé si del fútbol, porque esto ocurre en algunas comisiones directivas que no nos enteramos. (...) Salvo la señora expresidenta, no recordamos los vicepresidentes. A veces, creo que ni sabemos a quien votamos como vicepresidente cuando está en la lista”.

En ese sentido, Closs consideró “más importante” la partida de Wanchope Ábila, lo vivido con Pol Fernández o “saber por qué dónde está Riquelme hay problemas, como jugador y como directivo”.

A su vez, el periodista radial y televisivo consideró que si lo “único” que hacía Pergolini en su rol de vicepresidente es “armar la comunicación”, una persona en su cargo “no está sólo para eso” porque “tiene que haber hasta un sector que se dedique a eso” y que en todo caso “él puede elegir sugerir desde su conocimiento”.

Mario Pergolini, tras la renuncia: “Si uno no sirve para lo que fue elegido, se tiene que correr”

Finalmente, el conductor televisivo cuestionó que “lo primero” que haca Pergolini “ante un desencuentro con Riquelme” sea renunciar: “Si a vos te votó la gente en una fórmula, dirimí las cosas adentro, pero no te vayas, porque la gente confió en vos.”. Además, recordó que los socios votaron “la fórmula” que integró junto con Ameal porque confiaron en él: “Porque también decís: che, voy a confiar al hombre que trabaja en los medios, nada que ver con la política del fútbol, ¿y vos te vas a mitad de camino? Que no es la primera vez”.

#ESPNF12 📺 | ESPN



"VOY A TENER QUE BUSCAR EN LA TELE PARA VER PROBLEMAS"



Con una frase que dijo Pergolini hace unos meses, Mariano Closs lanzó su editorial de este jueves, dedicada a la renuncia del vicepresidente de Boca.

Por último, Closs opinó que para ser dirigente deportivo “no basta con haber hecho jueguitos en el círculo central” o “salir en los medios y tener rating”, sino que “tenés que tener una preparación”.

