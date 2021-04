Para Mariano Closs, Wanchope Ábila se fue de Boca “porque es amigo de Carlos Tevez”

El futbolista argentino Ramón “Wanchope” Ábila rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors y dejó inquietantes definiciones en la presentación de su nuevo club, el Minnesota United de la MLS. En particular, llamó la atención una explosiva frase en relación a los motivos de su partida del club xeneize: “No era mi intención salir de Boca. (...) Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz”, dijo.

Este jueves, en el programa ESPN F12, Mariano Closs intentó develar junto con el cronista Augusto Cesar las razones de por qué el delantero cordobés se fue de Boca. “¿Qué cosas tienen que salir a la luz?”, le preguntó el relator deportivo a su colega, quien contestó que Ábila dejó la institución de la ribera por su “rendimiento, las lesiones”, y porque “no formaba parte de lo que el Consejo de Fútbol busca como un profesional dentro del grupo”. Además, mencionó la amistad de Ábila con Carlos Tevez y con el expresidente Daniel Angelici.

Al desmenuzar la información de Cesar, el conductor consideró que haber sacado al 9 del club por sus lesiones “no suena muy justo”, y evocó otros futbolistas que tuvieron esos problema y no se lo juzgan (o juzgaron) del mismo modo: “Guillermo (Barros Schelotto) se lesionaba seguido. Mi querido jugador que me encanta, Lautaro Acosta, se lesiona fácil. No escucho que en los lugares digan: es poco profesional. (...) A mí me parece que de acuerdo como te caiga la cara del tipo, empezás a señalar o acusar”, consideró Closs.

Luego, el animador expresó su opinión sobre el tema, y reveló la hipótesis que tiene de por qué Wanchope emigró al exterior: “A mí, me da la sensación que porque es amigo de Tevez. Y después, poné que salía, que comía el triple, que es un mal centro delantero, que se lesionaba. Me da la sensación que es de otra banda, de otro grupo, no es de nosotros”.

“De hace rato se está hablando de Ábila, y le rindió muchísimo a Boca. Y en este tiempo, no se les dio las posibilidades como para decir que es deportivo. (Por eso dicen que) come tres platos más que otro jugador, (que) le gusta más la rumba que a otro profesional. A mí, me da la sensación que (se fue) porque no es de la bandita”, concluyó el periodista.

