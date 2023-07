Martín Demichelis: su sueños de campeón en el torneo y una frase contundente: “Siendo River, no le debemos temer a nadie”

escuchar

Festeja con una sonrisa evidente. Respetuoso, como de costumbre, se acerca a saludar a su colega rival, Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Abraza a los alcanzapelotas, entre los que aparece su hijo Bastian. Saluda uno por uno a sus dirigidos (incluidos los suplentes) y se acerca hasta la mitad de la cancha a tenderle la mano al árbitro Nicolás Ramírez. El miércoles por la noche, Martín Demichelis, DT de River Plate, repitió la rutina que había quedado en stand-by en la derrota del último sábado ante Barracas Central. Pero no fue una noche más. Con el triunfo ante Colón por 2 a 0 en condición de local, el Millonario apretó el acelerador y dio un paso más en la búsqueda de un nuevo título doméstico.

“Recuperamos frescura y para eso a veces es necesaria la rotación. Si se sobrecargaba a los chicos que venían cansados quizá no se hubiera visto el gran partido ante Colón”

Su equipo le saca 11 de ventaja a San Lorenzo y 12 a Talleres, que este jueves se enfrenta a Sarmiento, con 12 por disputarse. La consagración parece estar cada vez más cerca y, de concretarse, sería el 38° trofeo local para la institución y, a su vez, apenas el primero para ‘Micho’ en su nuevo papel de entrenador (como jugador gritó campeón 16 veces, de las cuales dos fueron con la banda roja: Clausura 2002 y 2003). “Me preparé mucho para esta oportunidad”, afirmó el DT provenientes del Bayern Munich hace algunos meses, luego de la victoria 1 a 0 ante Boca, correspondiente a la fecha 15 de la vigente Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Demichelis saluda a los alcanzapelotas de River

ELLOS TAMBIÉN JUEGAN... Martín Demichelis saludó uno por uno a los alcanzapelotas (incluído Bastian), tras la victoria de River.

Sereno, pero cuestionador. De estilo europeo, pero argentino. Inexperimentado, pero preparado. Demichelis llegó a River, el club de sus amores, con una tarea compleja: reemplazar a Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia de la institución. Fue el elegido por Enzo Francescoli, mánager, y Jorge Brito, presidente del club, para escribir una nueva página en la historia riverplatense luego de ocho años y medio repletos de éxitos. Llegó sin los flashes que atraía el ‘Muñeco’. Más bien todo lo contrario, porque apenas estaba experimentando su primera prueba como DT en las divisiones inferiores de Bayern Munich.

El ex defensor central de la selección argentina mostraba en su equipo juvenil una idea de juego similar a la de Gallardo, con varios principios fundamentales: presión inmediata y asfixiante tras pérdida, transiciones rápidas, agresividad en la marca y ataques directos. Sin embargo, aunque las intenciones se asemejen, los protagonistas no son los mismos. “Lo peor que le puede pasar a uno cuando le toca ocupar el lugar que deja una persona exitosa es intentar copiarlo, porque es casi la garantía del fracaso. No vamos a intentar que a quien le toque el enorme desafío, haga lo que hizo Gallardo. Cada uno tiene su propia impronta”, afirmaba Brito al momento de confirmarse la salida del ‘Muñeco’ y, consecuentemente, al iniciarse el proceso de búsqueda del nuevo estratega millonario. Y Martín, el elegido, entendió el pedido y logró imponer su propio estilo.

Martin Demichelis firmó contrato como DT de River por las próximas tres temporadas, hasta el 31 de diciembre de 2025. Twitter @RiverPlate

Suele innovar con variantes tácticas que no siempre le traen buenos resultados. Lo hizo ante Barracas para darle descanso a los habituales titulares y sufrió un revés inesperado. Por este motivo, ante el Sabalero, fue a lo seguro: 4-2-3-1 bien marcado con dos volantes de contención, laterales ofensivos y una única referencia de ataque, Lucas Beltrán, que se ubicó por delante del futbolista con menos responsabilidades posicionales del equipo: Ignacio Fernández. Y como de costumbre durante este 2023, sacó un resultado positivo en el Monumental, un estadio que, a esta altura del partido, se convirtió en una fortaleza: acumula 13 triunfos consecutivos sumando todas las competencias y una sola derrota en lo que va del año (ante Arsenal en la fecha 5 del certamen local).

A simple vista y aún sin la copa bajo el brazo, pareciera que ya se ganó el reconocimiento de la hinchada. En el aplausómetro de este último miércoles, cuando la voz del estadio anunció la formación titular, fue uno de los más reconocidos, aunque todavía no se corea su nombre. Se lo ve disfrutar. Agradece el cariño, pero él asegura que “aún no ganó nada”. Afuera de la cancha mantiene su sosegada apariencia. Incluso cuando tiene que hablar sobre una mala actuación del arbitraje o de sus propios dirigidos. La contracara perfecta de lo que es, en momentos de tensión -que no aparecieron ante Colón-, al borde del campo de juego. Sufre en demasía los tantos en contra o las chances creadas por el rival y festeja con algarabía -aunque a veces también con mesura- los goles a favor, las grandes jugadas colectivas y los destellos individuales.

Martín Demichelis saluda a los hinchas de River: el ex Bayern Munich se ganó el cariño del público. River Plate

A diferencia de la gran mayoría de sus colegas, comienza el partido de pie. Y así se mantiene la gran mayoría del tiempo. Ante el conjunto santafesino no hubo excepción. Como de costumbre, se sentó únicamente cuando tuvo que hablar con Javier Pinola y Germán Lux, integrantes del cuerpo técnico, para realizar alguna modificación. Es algo habitual en su manera de ser -y de actuar-.

Al estar parado, la comunicación con sus dirigidos es mucho más simple y rápida. En los tiempos muertos, aprovecha para dar indicaciones concretas, como hizo con Rodrigo Aliendro en los festejos del segundo gol y también previamente con Enzo Díaz, cuando el árbitro Nicolás Ramírez interrumpió el partido por la tempranera lesión del joven debutante Thiago Yossen (debió abandonar el campo de juego cuando apenas transcurrían 36 minutos del primer tiempo).

Las indicaciones de Demichelis a Aliendro, tras el segundo gol

Festejo mesurado de Demichelis: River gana 2-0 en el Más Monumental a Colón y Micho aprovechó para darle indicaciones a Aliendro.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/HbIQJPzHof — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2023

El diálogo con sus futbolistas es permanente. Y los resultados están a la vista. Tras unos primeros meses tambaleantes, en los que el equipo no lograba llevar a cabo la idea planificada por el entrenador, los planetas se alinearon en el mundo River. Y ahora, el camino está despejado y el horizonte se vislumbra cada vez más cerca. Un nuevo título está a la vuelta de la esquina y podría llegar incluso con cuatro fechas de anticipación.

Sueños de Copa

Al margen del recorrido en la Liga Profesional, Demichelis habló sobre el sorteo de la Copa Libertadores, que determinó que River se mida a los octavos de final ante Internacional de Porto Alegre: “Imagínense si en esas últimas dos bolillas tocaba lo que para ustedes iba a ser una gran noticia (Boca); iban a estar las próximas tres o cuatro semanas hablando de los octavos de final y no de lo que viene haciendo River”.

También, se refirió -y se envalentonó- tras la complicada campaña del Millonario en la etapa de grupos: “Habiendo vivido el grupo de la muerte y habiendo perdido dos de los primeros tres partidos y teniendo que ganar partidos sin dar pasos en falso, nos sirvió de gran preparación para lo que viene. Siendo River, no debemos de temer a nadie y la fase de grupos nos sirvió para fortalecernos”.

Demichelis persigue un sueño imposible de ocultar. Porque además de ser el DT, también se formó en el club y es hincha reconocido de River. “Yo como entrenador quiero cumplir el sueño de salir campeón y poder aportar un granito de arena en la historia de la institución”, afirmó en la conferencia de prensa posterior a la contundente victoria ante Colón. Y esa ilusión, tarde o temprano, llegará. Esta vez, el buen trabajo será premiado. Ya está escrito.