Martín Liberman elogió a Messi por su pedido de disculpas y apuntó contra los “fundamentalistas” y “alcahuetes”

Martín Liberman, periodista y conductor, elogió este viernes la actitud de Lionel Messi, tras su pedido de disculpas al PSG y a sus compañeros por ausentarse en un entrenamiento del equipo. Además, el comentarista deportivo apuntó contra los “fundamentalistas” del futbolista argentino.

Sobre Messi, Liberman dijo: “Un crack. Reconoce el error, no se hace el gil y se banca las consecuencias. Y todos los alcahuetes diciendo que no hizo nada. ¡Messi es grande! El problema son sus fundamentalistas”. Días atrás, el cronista analizó su no continuidad en el PSG y despertó polémica entre los usuarios de Twitter.

“Lo llevaron para ganar la Champions y se fueron antes que nunca. Tenían a Neymar y a Mbappé. Les faltaba el ancho de espada. Con los tres mejores del mundo se fueron eliminados antes que nunca. Fracaso absoluto. ¿Qué sentido tendría renovarle? Ninguno. La liga ya la ganaban sin él”, escribió el periodista. Según trascendió en las últimas horas, fue el propio Jorge Messi quien, un mes atrás, le habría comunicado al director deportivo del PSG, Jorge Campos, que no extenderían el contrato.

Un crack. Reconoce el error, no se hace el gil y se banca las consecuencias.

Y todos los alcahuetes diciendo q no hizo nada.

Messi es grande! El problema son sus fundamentalistas. https://t.co/MWPrhBAhEh — Martin Liberman (@libermanmartin) May 5, 2023

Ante las críticas que recibió por su comentario, Liberman aclaró que “Messi es un crack total”, y que “eso no se discute”. Sin embargo, estimó, la “prestación” de La Pulga en el conjunto parisino, para el periodista, “fue normal”, y “no le dio al equipo el salto de calidad que fueron a buscar con él”. A la vez, cuestionó a los “periodistas aduladores”, y consideró que él hace “periodismo”, algo que en su “país ya no se hace”. “Sólo describo la realidad. ¡Piensen lo que quieran!”, agregó.

Las disculpas de Messi al PSG

En otro orden, reconstruyó el frustrado encuentro entre el presidente del Barcelona Joan Laporta y Messi en los Premios The Best, por el cual, se relamió ante la posibilidad de su reencuentro. “Pretendió saludar a Messi, y éste último le dijo al intermediario que le fue a decir que a ese tipo no lo saludaba. De repente, ¿se van a juntar a la mesa a charlar? ¡Que lindo va a ser verlo!”, se sorprendió.

En ese sentido, indicó que “el Barcelona lo dejó ir porque su costo era impagable, y ya no ganaban Champions con él”, y se preguntó: “¿Van a hipotecar el club otra vez para tenerlo? La respuesta es si. Pero habrá condiciones. Ganará mucho menos que antes, y no tendrá tanto poder”.

En cualquier caso, dijo que Messi y Barcelona “se necesitan mutuamente”, porque el futbolista argentino “hizo más grande al Barcelona”, mientras que “Laporta quiere congraciarse con los socios”. Respecto del dirigente, lo ponderó, al señalar que tiene “poder y coraje”, y agregó que ahora, el conjunto culé repatriará a Messi “por un 25% del salario anterior”. “El tipo hizo lo que debía. Messi le costaba un dineral”, añadió, con respecto a su anterior salida.

Por último, aportó información sobre la negociación entre Messi y el Inter de Miami, sobre lo cual, señaló que “no sólo se discute de dinero y proyectos, sino también de acciones de la franquicia. Para mudarse a USA y jugar en la MLS, Messi además de cobrar como jugador, quiere acciones y ser dueño del equipo”, sentenció.

LA NACION