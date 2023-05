La feroz crítica de Martín Liberman por la estatua de Gallardo: “Prominencia inexplicable”

escuchar

El periodista Martín Liberman realizó esta semana una feroz crítica sobre la estatua que la escultora Mercedes Savall hizo en honor a Marcelo Gallardo a pedido de River Plate. En primera medida, el comentarista deportivo aseguró que el DT “se merece” dicho homenaje y “mucho más”. Además, valoró “el gesto” de la institución y “las donaciones” que hicieron los hinchas para construirla. “Un grande, el Muñeco”, lo elogió al entrenador.

Sin embargo, el cronista cuestionó el resultado final de la obra de arte. “Debo reconocer que esperaba algo distinto. Más allá de la prominencia inexplicable de sus genitales, a mi no me parece bien lograda la estatua”, dijo, sin vueltas, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. A la vez, aclaró que “lo que vale” es la opinión del propio DT, más que la de cualquier otra persona.

Ya en su programa de Radio Late, su colega Daniel Avellaneda se refirió al tema, e inmediatamente, Liberman recogió el guante: “Decile a (Carlos) Trillo (ideólogo de la estatua) que lo felicito por la movida, pero que es espantoso que haya permitido esto. Alguien tiene que ir monitoreando el proceso y decir: ‘Pará, este no es Gallardo’; tiene las piernas chiquitas, tiene cualquier cosa, está totalmente desproporcionado. Éste no es él, está malísima”. “Le hicieron la corbata cortita, está toda mal hecha”, reforzó.

Para no entrar en polémicas con la artista, el periodista explicó: “Yo digo: la escultora debe ser buenísima; esta, le salió mal”. Después, Avellaneda le aclaró a Liberman que el detalle de los genitales fue “a pedido”. En ese momento, el animador opinó: “Y si fue a pedido, tienen que decir: ‘Yo rechazo el pedido, no trabajo mal’. No conozco una persona que diga: ‘Está buena la estatua’. Es una porquería”, enfatizó. A la vez, considero que “ni siquiera parecen genitales”.

Asimismo, por fuera del detalle que llamó la atención en redes, Martín se preguntó: “Pero olvidate de los genitales, ¿te parece que es linda? ¿Está bien lograda? Ya el color no lo entiendo. No me gustó. Me parece lamentable. Vos pasás por el Monumental y vas a ver todos los días eso, es feísimo. Ponías un buen busto con la cara de gallardo, y decías: ‘El reconocimiento al mejor técnico en la historia de la institución’. Eso es una cosa espantosa”.

Por fuera de la sorpresa que causó en redes sociales la estatua de Gallardo, también el exfutbolista Oscar Ruggeri reparó en el desnivel de la obra: “¿Tenían esa necesidad de ponerle el tobul así?”, se preguntó el Cabezón quien, sin embargo, estimó que, fuera de ese detalle, la escultura estaba “perfecta”.

En diálogo con LANACION, la escultora de la obra, Mercedes Savall, explicó: “Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente (Carlos) Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”.

