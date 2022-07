Martín Liberman explotó contra el Consejo de fútbol de Boca y reveló internas entre Riquelme y Ameal

El periodista Martín Liberman volvió este viernes a arremeter contra el Consejo de fútbol de Boca Juniors por su gestión en el despido del entrenador del equipo, Sebastián Battaglia. “¡Rajaron al tipo más ganador de la historia en una estación de servicio a la vista de todos! Entre jabones y barritas de cereal, le dijeron que estaba afuera por haber declarado algo que no les gustó! Así son. Soberbios y autoritarios. Están por arriba del club”, lanzó el animador.

Autoritarios, soberbios, casi dictadores! Y los termos Feli les que el consejo de aprendices maneje su club. Te agrego: Ámeal y Riquelme NO se hablan. Hay celos y peleas. Uno quiere apuestas(JRR) y el otro no(JAA), dejaron plantado al qatari… y tengo varias más!#cabaretsinfin https://t.co/atUuVa4jbj — Martin Liberman (@libermanmartin) July 8, 2022

Además, acuso a sus integrantes de generar la renuncia de Mario Pergolini, y de reducir a la “anónima expresión al presidente testigo al que sólo le dejan manejar el departamento de bochas”. Asimismo, opinó que “lo que sucede en Boca es gravísimo, pero los termos están felices porque su ‘ídolo’ y su ‘gente’ manejan todo. Alarma y preocupa”.

Respecto del reemplazante de Battaglia, el cronista consideró que ya “es hora (de) que el consejo del asado elija un DT con trayectoria”, uno con “h... que les cierre la puerta del vestuario en la cara”. A la vez, en las últimas horas, los describió como “autoritarios, soberbios” y “casi dictadores”.

Ibarra dirigirá a Boca el sábado ante San Lorenzo (Prensa Boca)

Acto seguido, contó que “Ameal y Riquelme no se hablan”, y añadió: “Hay celos y peleas. Uno quiere apuestas (JRR) y el otro no (JAA), dejaron plantado al qatarí… y tengo varias más!”. Luego, concluyó su comentario con el hashtag #cabaretsinfin. Por último, enumeró a los DT’s “de verdad y no alcahuetes o cebadores de turno”, entre los que posicionó a Gabriel Heinze, Ricardo Gareca, Jorge Sampaoli y Martín Palermo.

Luego, Liberman citó el tuit del periodista Federico Porras, quien escribió: “Tras las palabras de Bermúdez queda claro que no se van a apurar a buscar DT. Ibarra-Herrón-Gracián serán los técnicos hasta que tomen una decisión final. Por otro lado, Herrón seguiría en el CT del DT que llegue”, a lo que agregó: “Nadie serio y con trayectoria aceptará eso”.

La palabra de Bermúdez

En las últimas horas, Jorge Bermúdez habló con ESPN y se refirió al despido de Battaglia. “Con Sebastián nos manejamos siempre de la misma manera. Pero cada rol trae sus responsabilidades, con respeto y la verdad. Cada uno de nosotros sabemos que la institución pasa por encima de todos nosotros. Un día, nos tocó decirle que iba a ser el DT de la Reserva, y en otro, de agarrar la Primera: esta vez nos tocó comunicarle que se terminaba. Analizamos la situación y con convicción. Son decisiones que hay que tomar. La eliminación contra Santos nos dolió porque no competimos, quedamos en falta. En esta oportunidad, el equipo hizo todo, generó posibilidades, el rival no nos pateó pero el fútbol es eso. Pero las decisiones se analizan y piensan mucho más allá”.

En tanto, el “Patrón” aseguró que el tridente de Ibarra-Herrón-Gracián estará en el banco de suplentes del primer equipo el tiempo que sea necesario, hasta que consigan dar con el director técnico adecuado que tome el lugar que dejó vacante el “León”.