Sebastián Vignolo apuntó contra Battaglia y reveló detalles desconocidos de su relación

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, arremetió contra el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, un día después de la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores, tras haber caído por penales en los octavos de final frente a Corinthians.

En ese contexto, el animador le pasó factura al director técnico por un gesto que habría tenido hacia él un tiempo atrás. En el pase con F12, Vignolo se refirió a “un par de actitudes de Battaglia”, cuyo objetivo habría sido molestar al vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. “No digas por afuera que te molesta, y después, abrazos. Tengo mucha información. Y tengo mucha info de Battaglia antes”, señaló en un contrapunto con Oscar Ruggeri.

Visiblemente enojado, Vignolo interrumpió a su compañero, y llevó su comentario sobre el DT de Boca al plano personal, al señalar a Federico Bulos. “Vos tenés info, de un Battaglia que decía algo antes... Todo tiene un límite. Y esto va más allá de si Boca jugaba mal, bien, si en un aeropuerto arengaba para que preponen a periodistas. Todo va más allá del aeropuerto de Córdoba. Estaba en un momento de plena euforia. Hay cosas que me las prefiero guardar”, lanzó, elíptico, sin dar más detalles.

Boca quedó afuera de la Copa Libertadores en instancias desde el punto del penal Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Luego, el periodista Marcelo Sottile aseguró que el comportamiento de Battaglia en declarar contra unas personas y “arrastrar” a otras “es una constante”. De vuelta, irrumpió el narrador para evocar su discordia con Battaglia. “No importa. Yo hablo del que conozco más, y del que fui protagonista de un enojo que él tuvo. Y vos y vos, todos lo saben. Y está acá (NdeR: muestra el celular)”. Después, se amparó en los “códigos” para no seguir contando.

Por último, se refirió a las últimas entrevistas que le dio Battaglia al periodista Martín Arévalo, que trabaja en los programas F360 y F10. “Me encanta que vaya a los programas. Ojalá, que mañana vaya a otro. Me gusta que los técnicos vayan a los programas, y si está Martín, con el que se siente cómodo, que vaya con Arévalo. Que haga una nota de dos horas. Y si además, tiene un sentido que le duela a alguno, está perfecto. Y no hablo de algún periodista. Sabe dónde duele”, señaló, en referencia a Riquelme.

La relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme no estaría atravesando su mejor momento

Por otra parte, realizó una analogía entre las declaraciones de Battaglia contra el Consejo de Fútbol, y su programa, con la que aprovechó para expresar su enojo con APTRA por haber perdido el último premio Martín Fierro de Cable a mejor programa deportivo. En esa línea, le bajó el precio a la importancia del galardón.

“Imagínense si nosotros en este programa perdemos… ¿cuál es el premio? Iba a decir el Martín Fierro, pero no, quería buscar algo, más o menos, que tenga alguna... Porque el Martín Fierro, ya saben cómo fue, al menos las últimas veces”, indicó Vignolo. Acto seguido, señaló: “No, el Martín Fierro no. No tiene sentido. Un programa de tres meses te gana (NdeR: por F360), nosotros hacíamos 16 años”.

Y concluyó su comparación al decir: “Imagínense si venimos mal, yo tengo que dar explicaciones, y digo que que no me trajeron periodistas, (que) yo necesitaba otra gente. Por ahí, le llego a quien le tengo que llegar. Ahora, yo los tengo que ver a ustedes mañana”, les dijo a sus compañeros, mirándolos a los ojos.