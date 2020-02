El defensor de River sufrió un lesión muscular en aductor derecho y se perderá el partido del domingo. Crédito: River Plate

Este domingo River visitará La Plata para enfrentarse con Estudiantes en el Estadio Uno, por la 21ª fecha de la Superliga. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo necesita la victoria para al menos mantener la distancia sobre Boca, su inmediato perseguidor. El local, por su parte, debe sumar para volver a los puestos de clasificación para disputar una copa internacional.

Pero ambos conjuntos sufrirán bajas importantes: Lucas Martínez Quarta y Marcos Rojo no serán de la partida por lesiones que sufrieron en los entrenamientos de este viernes. El zaguero riverplatense, que venía siendo titular, abandonó la práctica de la mañana en Ezeiza por una molestia en la pierna derecha. Los estudios realizados por la tarde diagnosticaron un desgarro en el aductor.

Consecuentemente, Martínez Quarta se perderá el partido por lo menos el partido contra Estudiantes, aunque corre riesgo su participación en el resto de la Superliga. Por lo pronto, Gallardo cuenta con Paulo Díaz, que ya cumplió sus dos fechas de suspensión luego de ser expulsado contra Central Córdoba, como posible reemplazo. El chileno integra la lista de 20 concentrados para visitar al León este domingo desde las 21.45.

Algo similar sucedió en Estudiantes con Marcos Rojo, que no terminó los ejercicios por dolor muscular. El defensor pincharrata, que llegó en este mercado de pases, presenta un desgarro en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo cual su suerte sería la misma que la de su colega: el ex futbolista de Manchester United quedaría al margen de lo que falta del torneo.

"La ausencia de Rojo no me hace pensar en cambiar el esquema que trabajamos en la semana y teníamos planificado. Veremos a quién ponemos en su lugar", indicó el director técnico Gabriel Milito. "River cambia de sistema y pasa lo mismo en muchos equipos, no sólo acá. La crítica que se me hace a mí, para River termina siendo un elogio. Nosotros nunca jugamos con un 4-4-2. Ganamos y perdimos con todos los sistemas", explicó el entrenador en un encendido debate con periodistas. Las alternativas que maneja Milito son Facundo Mura e Iván Erquiaga.

River formaría con Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nacho Fernández y Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. En tanto, Estudiantes saldría a la cancha con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes y Facundo Mura; Iván Gómez, Javier Mascherano y Nahuel Estévez; Ángel González, Martín Cauteruccio o Mateo Retegui y Lucas Rodríguez.