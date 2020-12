Claudio "Turco" García no perdió su humildad, aseguró Claudio Caniggia Crédito: Gentileza Telefe

Claudio Caniggia apareció sorpresivamente en el programa ESPN Playroom, cuando el conductor, Migue Granados, iba a entrevistar a Claudio "Turco" García, sobre su actualidad y su pasado por el concurso MasterChef.

Claudio Caniggia anota el empate ante Italia en el Mundial 90 Fuente: AFP

El ex River, Boca y selección nacional participó sorpresivamente de la nota, ya que, según contaron, se juntaron "a tomar un café en un bar restaurante" de una zona que no quisieron dar a conocer.

La primera pregunta para Caniggia fue si García estaba "agrandado" por su flamante fama, producto de haber pasado por el reality show y el "Pájaro" lo negó rotundamente.

"No se la creyó, está humilde como siempre", dijo. Sin embargo, no dejó pasar la chance de bromear y sostuvo que el ex Racing y Huracán, entre otros, ahora vive "en un dúplex de 650 metros, con cuatro cocheras y gimnasio propio. Económicamente está muy bien".

Luego, consultado sobre si el "Turco" García alguna vez le cocinó algo, Caniggia tomó una tostada de la mesa: "Solamente este pan duro, nada más".

Luego, Granados elogió al subcampeón del mundo en Italia 90 por su estado físico y lo comparó con un "bebé brilloso". Acto seguido, García, se quejó y gritó: "Y yo qué soy, ¿el padre?"

Luego, agregó que "Cani está bárbaro, con unas abdominales terribles" y sostuvo que las suyas las tiene "escondidas".