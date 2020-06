Mauricio Pochettino, un fiel discípulo de Marcelo Bielsa Fuente: Reuters - Crédito: Lee Smith

1 de junio de 2020 • 08:00

Mauricio Pochettino hoy no está trabajando luego de alejarse hace unos meses de Tottenham Hotspur, el subcampeón vigente de la Champions League, pero en su condición de entrenador joven y exitoso y discípulo de Marcelo Bielsa , aseguró que el actual director técnico de Leeds United "está en el medio de la grieta entre César Menotti y Carlos Bilardo".

"La verdad es que Bielsa nos hizo amar al fútbol, nos motivó a poder seguir este camino como entrenadores. Fue un inspirador para muchos que fuimos dirigidos por él", destacó Pochettino en un vivo de Instagram con Pasión Celeste , un programa radial de Murphy, la localidad santafesina de la que es oriundo.

"Los argentinos vivimos en una sociedad exitista donde ganar para mucha gente es casi lo único y lo que importa. Los procesos y todo lo otro quedan en segundo plano. No tuve la suerte de trabajar con Menotti y Bilardo, pero haber ganado los mundiales del 78 y el 86 hace que los dos sean referentes por haber ganado títulos de tanta magnitud. Pero yo lo sumo a Marcelo como los tres mejores" , puntualizó.

Y respecto de la división histórica entre los dos campeones del mundo, Pochettino remarcó que Bielsa "puede estar en el medio, ni para un lado ni para el otro. Marcelo seguramente puede ser un entrenador al nivel de ellos", enfatizó.

Además, Pochettino reveló que en las instancias finales de la Champions League anterior hizo ayuno entre los cuartos de final con Manchester City y las semifinales con Ajax. "Sólo me alimenté de líquidos, agua, jugos, sopas. Y una vez que nos clasificamos a la final, ahí sí volví a la normalidad y hasta festejé con una cerveza" , recordó.

Pochettino tiene un hijo que sería homónimo, si no fuera porque su nombre es con "z" y no con "c" como él. "Maurizio tiene 19 años y acaba de renovar contrato con Tottenham hace unas semanas", confirmó respecto del presente de su primogénito en su ex club.