Tottenham echó al entrenador Thomas Frank después de ocho meses de gestión

La derrota con Newcastle, como local, detonó un ciclo con 8 partidos sin ganar y un equipo a 5 puntos de la zona del descenso

El entrenador danés Thomas Frank fue despedido de Tottenham después de ocho meses en el cargo. (AP Photo/Ian Walton)Ian Walton - AP

La explosión llegó tras la derrota con Newcastle (2-1), como local y que lo puso a sólo cinco puntos de la zona del descenso. Una situación que desencadenó la determinación de Tottenham de despedir a su entrenador, Thomas Frank, que apenas estuvo ocho meses en el cargo y que en su último partido escuchó cómo desde las tribunas del estadio del equipo de Londres los hinchas rugieron pidiendo por el regreso de Mauricio Pochettino.

El entrenador danés tenía un contrato de tres años, pero su gestión no resistió una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League. Bajo su mando, el equipo acumula dos victorias consecutivas en 17 partidos y la eliminación temprana en ambas copas nacionales.

Si bien en la Champions League el equipo logró acceder de forma directa a los octavos de final, el estado de ánimo hacia Frank resultó abrumadoramente negativo. Frank no logró darle una identidad de juego al equipo y si bien los dirigentes no querían despedir al danés, saben también que no hay más margen, porque el DT deja el cargo con 11 jugadores lesionados, un nivel general del plantel lejos de la mejor versión y frente a un escenario institucional muy delicado.

El club en sus canales oficiales emitió un comunicado explicando la salida de Frank: “El club tomó la decisión de hacer un cambio en la posición del entrenador y Thomas Frank se irá hoy. Thomas fue contratado en junio de 2025, y decidimos darle el tiempo y apoyo necesarios para construir el futuro juntos. Sin embargo, los resultados y los rendimientos llevaron a la directiva a concluir que, en este punto de la temporada, era necesario un cambio“. “A lo largo de su tiempo en el club, Thomas se manejó con un compromiso inquebrantable, ofreciendo todos sus esfuerzos para llevar al club hacia adelante. Queremos agradecerle por su contribución y desearle éxitos en el futuro”, concluyó el mensaje, publicado las redes sociales de Tottenham. El conjunto londinense aún no ganó en 2026, cayó como local por 2-1 ante Newcastle y gracias a los resultados de Leeds y West Ham cerró la fecha 26 de la Premier League a 5 puntos del descenso. El despido llega justo antes del segundo derby de Londres de la temporada ante Arsenal, que se disputará el próximo 22 de febrero. Ante la consulta sobre si consideraba si permanecería en el cargo para entonces, Frank había dicho: “Entiendo la pregunta. Es fácil señalarme, pero entiendo que el problema no es solo el entrenador, los dueños, los directores, el cuerpo técnico o los jugadores, somos todos“.
Su ciclo en Tottenham registra 13 victorias, 11 empates y 14 derrotas. El director ejecutivo, Vinai Venkatesham, había escrito una carta abierta a los hinchas antes del partido contra West Ham para pedir calma, en especial porque no sólo el malestar era externo, sino que también había sacudones internos con las expresiones de Cristian Cuti Romero, en su red social, cuestionando la falta de refuerzos del equipo por la inacción de los dirigentes. “Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque sólo teníamos 11 jugadores disponibles. ¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!”, había posteado el defensor argentino tras el empate 2-2 ante Manchester City. Si bien no hay confirmaciones oficiales de gestiones por el nuevo entrenador, los medios en Europa aseguran que además de estar en la carpeta de los dirigentes de Tottenham el apellido de Pochettino, también figuran entrenadores como Oliver Glasner, Xabi Alonso y Marco Silva.

