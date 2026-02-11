Tottenham echó al entrenador Thomas Frank después de ocho meses de gestión

La explosión llegó tras la derrota con Newcastle (2-1), como local y que lo puso a sólo cinco puntos de la zona del descenso. Una situación que desencadenó la determinación de Tottenham de despedir a su entrenador, Thomas Frank, que apenas estuvo ocho meses en el cargo y que en su último partido escuchó cómo desde las tribunas del estadio del equipo de Londres los hinchas rugieron pidiendo por el regreso de Mauricio Pochettino.

El entrenador danés tenía un contrato de tres años, pero su gestión no resistió una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League. Bajo su mando, el equipo acumula dos victorias consecutivas en 17 partidos y la eliminación temprana en ambas copas nacionales.

Si bien en la Champions League el equipo logró acceder de forma directa a los octavos de final, el estado de ánimo hacia Frank resultó abrumadoramente negativo. Frank no logró darle una identidad de juego al equipo y si bien los dirigentes no querían despedir al danés, saben también que no hay más margen, porque el DT deja el cargo con 11 jugadores lesionados, un nivel general del plantel lejos de la mejor versión y frente a un escenario institucional muy delicado.