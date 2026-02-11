Tottenham perdió, se acerca al descenso y los hinchas cantaron por la vuelta de Pochettino

La situación se hace cada vez más insostenible para el entrenador Thomas Frank, contratado por Tottenham a principios de temporada por su destacada gestión en Brentford durante casi siete años. Los hinchas spurs lo hacen responsable de una campaña que está muy por debajo de las expectativas.

Minutos antes de que se consumara la derrota de local por 2-1 ante Newcastle por la 26a fecha de la Premier League, los simpatizantes que todavía quedaban en las tribunas -muchos se retiraron antes del final- entonaron el clásico cántico del fútbol inglés dedicado a los directores técnicos que están en la cuerda floja: “you’ll be sacked in the morning” (por la mañana serás despedido).

Sin Cristian Romero, que cumple una suspensión de cuatro fechas luego de la expulsión por un planchazo a Casemiro, Tottenham se ubica 16°, a cinco puntos de la zona del descenso. Quedó eliminado en la FA Cup (ante Aston Villa en los 32os de final) y en la Copa de la Liga (frente Newcastle en octavos). El aliciente y el contraste pasan por la buena campaña en la Champions League, con una quinta ubicación en la tabla de 32 equipos que ya le aseguró una plaza en los octavos de final.

Thomas Frank, el técnico cuestionado, durante la derrota de Tottenham frente a Newcastle Ian Walton - AP

El panorama en la Premier es por demás preocupante. Tottenham aún no ganó por la liga local en 2026. Durante este año acumula cinco derrotas y cuatro empates. No triunfa desde el 28 de diciembre (1-0 a Crystal Palace). En los dos mercados de pases de esta temporada invirtió 265,6 millones de euros en las contrataciones de Xavi Simons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso, Souza, Kota Takai, Kolo Muani y João Palhinha. Ninguno compensó la nostalgia por la salida de uno de los últimos ídolos, el coreano Son Heung-min, que decidió continuar su carrera en la MLS.

En la temporada pasada, al mando del DT Ange Postecoglou, Tottenham también terminó muy retrasado en la Premier (17°), pero compensó con la obtención de la Europa League al superar en la final a Manchester United.

Así como se cantó contra Frank, en las tribunas del Tottenham Stadium se pidió por el regreso de Mauricio Pochettino, que dirigió entre 2014 y 2019 y dejó un buen recuerdo y un balance positivo, más allá de que no consiguió ningún título.

Lo más destacado de Tottenham 1 - Newcastle 2

Cuando Newcastle ganaba 1-0, los hinchas entonaron el “es mágico, ya sabes... Mauricio Pochettino”. Más allá de lo que ocurra con Frank, la contratación inmediata del entrenador argentino es imposible porque dirigirá a la selección de los Estados Unidos en el Mundial. Pero se especula con que podría ser contactado tras el Mundial, para la próxima temporada.

Con Pochettino, Tottenham disputó la final de la Champions League 2018/19, en la que fue derrotado 2-0 por Liverpool. Sus performances en cinco Premier League nunca bajaron del quinto puesto, consiguiendo la clasificación para la Champions en cuatro oportunidades. Sucesivamente, su Tottenham terminó 5°, 3°, 2°, 3° y 4°.

Recientemente, entrevistado por el portal The Spurs Web, Pochettino hizo un balance muy positivo de su experiencia en el club de Londres: “Tuvimos la oportunidad de crear algo especial con el proyecto que teníamos por delante: construir el nuevo estadio, terminar el campo de entrenamiento y crear las instalaciones que hoy convierten al Tottenham en uno de los mejores clubes del mundo. Creo que tuvimos mucho éxito, y eso es lo importante. Generamos muy buenas emociones en la afición y eso queda grabado en la memoria, por la forma en que jugamos y cómo encaramos los partidos".

Sven Botman (Newcastle) se arroja al piso y cruza el avance de Djed Spence Ian Walton - AP

Para Pochettino, Tottenham fue una bisagra en su carrera: “Yo era un entrenador muy joven, venía del Southampton. Llegamos y Daniel (Levy, el presidente) confió en nosotros, nos dio la confianza y tuvo la paciencia para que demostráramos nuestra calidad como entrenadores. No hay muchos clubes que puedan hacer eso”.

Si Frank no llega al final de la temporada, interinamente podría asumir John Heitinga, que se sumó a principios de este año como entrenador asistente.

Consultado en la conferencia por cómo había recibido los cánticos de pedido de renuncia de los hinchas, Frank intentó justificarse: “Entiendo la frustración de la afición. Estamos en una situación que no queremos, pero tenemos 10 u 11 lesionados y un suspendido. Nunca imaginé algo así. Debemos mejorar física y mentalmente para afrontar esta realidad”.

Más allá de los rumores, Frank se ve en funciones cuando dentro de 12 días Tottenham se mida con el puntero Arsenal: “Sí, estoy convencido de que estaré. Entiendo la pregunta y que es fácil señalarme, pero también creo que nunca se trata solo del entrenador, ni de la directiva, ni de los directores, ni de los jugadores, ni del personal. Se trata de todos".