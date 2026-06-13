Mauricio Pochettino no pudo contener la risa por el español forzado de un periodista y generó polémica en las redes

La conferencia de prensa posterior al debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó debate entre periodistas e hinchas. El protagonista fue el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien no pudo contener la risa cuando un periodista local intentó realizar una pregunta en español durante la conferencia de prensa oficial.

El técnico no pudo evitar la risa ante la pregunta del periodista (Foto: X)

El episodio ocurrió luego del encuentro frente a Paraguay, en una conferencia marcada por las restricciones idiomáticas establecidas por la organización del torneo. Según trascendió, en varias salas de prensa del certamen se estaba exigiendo que las preguntas se formularan exclusivamente en inglés, algo que generó incomodidad entre varios cronistas internacionales.

No obstante, un periodista tomó la palabra e inició su consulta en español, situación que provocó cierta interrupción y confusión en la sala. “¿Puedes hablar del nivel de verticalidad hoy? Ese fue el plan o fue lo que vieron ustedes durante el partido, porque había mucho espacio, corriendo detrás de la defensa con mucho éxito”, preguntó el periodista.

Fue entonces cuando Pochettino, al advertir lo que sucedía, reaccionó con una risa breve y un gesto de sorpresa que no pasó inadvertido. “Porque te quiero mucho te voy a responder bien, porque las preguntas en español a veces...”, dijo entre risas el DT argentino.

La imagen resultó llamativa: un entrenador argentino, en un Mundial organizado también en México, observando cómo un colega hispanohablante encontraba trabas para expresarse en su propio idioma.

La escena fue muy comentada en las redes sociales (Foto: X)

La escena reavivó una discusión que viene creciendo alrededor de la organización del torneo y el tratamiento del español dentro de un campeonato que, por primera vez en la historia, se disputa en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Para muchos, el momento protagonizado por Pochettino reflejó, en apenas unos segundos, una contradicción difícil de ignorar en una Copa del Mundo que también tiene una fuerte identidad latinoamericana. Por eso, se encendió un debate en las redes sociales sobre cómo deben hablar los protagonistas en las ruedas de prensa y qué idiomas se utilizan.