La reacción de Maxi López cuando le preguntaron si Mauro Icardi lo supera como futbolista

En medio de la euforia mundialista tras la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, Maxi López se sumó a una trivia en redes sociales que rápidamente llamó la atención, teniendo en cuenta que el exfutbolista sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por Mauro Icardi.

El exdelantero participó de un desafío junto al creador de contenido Ezzequiel, donde debía escuchar una serie de nombres de futbolistas y reaccionar solo en caso de considerar que alguno había sido mejor que él. La dinámica consistía en que cada silencio era interpretado como una señal de que se ubicaba por encima del jugador mencionado.

Durante el desafío, el creador de contenido nombró a distintos delanteros como Lucas Pratto, Daniel Osvaldo, Sebastián Abreu, Lisandro López y Martín Palermo, entre otros, para conocer la reacción de Maxi López. El exjugador de River Plate mantuvo el silencio ante todos los nombres que aparecieron en la lista y respetó la consigna del juego.

El gesto de Maxi López no pasó desapercibido (Captura: Instagram @ezzequiel)

El momento que más llamó la atención llegó cuando sonó el nombre de Mauro Icardi. Ante eso, López no respondió y realizó un gesto que rápidamente generó comentarios en redes sociales, ya que muchos interpretaron su reacción como una referencia a la comparación entre ambos futbolistas y a la historia que los vinculó años atrás.

Como era de esperarse, la reacción de Wanda Nara no tardó en aparecer. La mediática comentó el video del desafío y escribió: “Nah, nah, nah. Maxi se zarpa, no entendió la consigna”. Su mensaje rápidamente llamó la atención de los usuarios, siendo uno de los comentarios más destacados de la publicación.