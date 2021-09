Guillermo Coppola tildó de “gravísimos” los dichos de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona

Mavys Álvarez tiene hoy 41 años. Cuando tenía tan solo 16 fue la novia de Diego Armando Maradona en el tiempo que el astro vivió en Cuba. Hace unos días, rompió el silencio en una entrevista televisiva y contó detalles del vínculo con el exjugador, a quien señaló como el responsable de haberla hecho probar cocaína por primera vez. Además, explicó que no habló antes “por miedo a represalias de él o del gobierno cubano”. Sus dichos resonaron mucho en el entorno del ex DT de la Selección Argentina y uno de los que salió a hablar fue su exmánager, Guillermo Coppola.

En un mensaje que le envió a Ángel de Brito y que el conductor pasó al aire en Los ángeles de la mañana (eltrece), Coppola aseguró estar sorprendido con las declaraciones de Álvarez, aunque dejó en claro que no le molesta para nada que la mujer haya dado una entrevista: “No me enoja nada a esta altura de la vida”.

Más tarde, en diálogo con Intrusos (América TV), el exmánager de Maradona volvió a referirse al tema y se explayó sobre las sensaciones que tiene: “Siento que indudablemente ha sido un momento difícil. Yo hablé de sorpresa cuando vi la entrevista porque no me hubiese imaginado una vida así para con ella, tan dura. De todas maneras, respetando lo que ella vivió, sintiendo y compartiendo ese dolor que transmite”.

Guillermo Coppola rompió el silencio tras las declaraciones de Mavys Álvarez

Asimismo, le explicó al notero: “Te digo honestamente eso no lo veía, no lo exhibía. Un momento difícil en todo sentido”. Además, Coppola remarcó que en ese entonces fue la adicción de Diego la que los había llevado a Cuba: “Por eso nos aislamos, nos fuimos del país buscando una recuperación en un tema muy duro para él, para su familia y para su salud”.

En ese sentido opinó que lo contado por Mavys fue “realmente durísimo”. Por eso, expresó: “Lamento lo de esta chica profundamente pero no para quedar bien, porque no lo vi y por ahí podría haber hecho algo más y no lo hice”.

Mavys Álvarez y Diego Maradona, junto a Fidel Castro

Y, refiriéndose a las palabras de Álvarez sobre la relación con Maradona, agregó: “Yo no sabía que fue un calvario, no sabía que fue tan duro, y a esta altura no me tengo que limpiar de nada absolutamente. Yo sé cómo soy, como me manejé. Lo que di, tal vez podría haber dado un poco más y no pude, o no supe”.

Guillermo Coppola habló de la entrevista que dio la exnovia cubana de Diego Maradona LA NACION

Para cerrar, Guillermo resumió: “Si es real es gravísimo. El tiempo ya pasó y hace 20 años que me separé de Diego. Son temas que me angustian en función de que quizás pude haber hecho algo y no lo hice, pero responsable no me siento”.

El relato de Mavys Álvarez sobre su relación con Diego Maradona

La mujer cubana narró en una entrevista televisiva la situación que comenzó a vivir a los 16 años cuando conoció a Diego Maradona: “Me dio confianza, me cayó bien. Nunca se propasó”.

Sin embargo, pese a que su historia había comenzado en buenos términos, conforme pasaban los días junto al exjugador, la joven iba conociendo un mundo de excesos, drogas y alcohol. Su relación con El Diez la llevó a convertirse en adicta a distintas sustancias y, acorde a sus propios dichos, fue algo que le costó mucho dejar.

Habló Mavys Álvarez, la mujer cubana que estuvo con Diego Maradona siendo menor de edad

“Probé la cocaína por complacerlo, ese fue el error más grande de mi vida. Yo intentaba pero no podía salir, era un espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol. Estaba adicta, no podía parar”, relató entre lágrimas. A su vez, Álvarez recordó diferentes episodio junto al ídolo, uno de ellos cual la trajo al país para que se realizara una operación en el busto: “Me dijo que me vería mucho mejor con los senos más agrandados. Él decidió hacérmelo en Argentina”.