El duro relato de Dan Breitman en Bienvenidos a bordo sobre el bullying que sufrió en la escuela

El acoso escolar no escapa a nadie. Y Dan Breitman no es la excepción. Este jueves, durante su visita a Bienvenidos a bordo (eltrece) donde fue a divertirse y pasar un rato agradable, terminó hablando de un difícil momento que vivió años atrás, más precisamente en la época escolar cuando fue víctima de bullying.

La oportunidad para que el exparticipante del Cantando por un sueño (eltrece) sacara a la luz el tema se dio gracias a que una de las concursantes del programa dijo que trabajaba como licenciada en psicopedagogía.

Atento a lo que la mujer respondía cuando Guido Kaczka le hacía preguntas por su profesión, en un momento dado el conductor observó el interés del invitado y quiso saber el motvio. Ante la consulta, el humorista le explicó: “A mí la psicopedagogía me ayudó mucho cuando era chico. Tuve todos los psicólogos”.

Dan Breitman confesó que sufrió bullying cuando era chico Captura de pantalla (eltrece)

Lejos de dejar el tema allí, el presentador le pidió más detalles sobre esa etapa de su vida. “A mí no me iba bien en el colegio. Yo quería bailar, cantar, era medio raro de chico. La psicoterapia me contuvo en momentos muy difíciles”, expresó Dan. Acto seguido, lanzó la dura frase que era común que le expresaran sus compañeros: “Me decían gordo tro...”.

El bullying que vivió Dan Breitman cuando era chico

Frente a esto Guido, que notó el cambio en la voz de Breitman, trató de hacer que se relaje. Entre risas y un gesto de comprensión, le manifestó: “Pero ahora te contengo yo a vos”. Pasada la situación, el programa continuó con muchos momentos divertidos entre los famoso invitados y los participantes.

Esta no es la primera vez que Breitman habla de lo mal que la pasó en su infancia. En 2015 cuando recibió el premio Martín Fierro en la categoría Revelación, recordó: “Cuando a mi me decían gordo tro..., mi mamá me llevó a bailar, y ese es un acto que se lo voy a agradecer siempre”.

La concursante contó que era psicopedagoga y Breitman aprovechó la oportunidad para recordar que sufrió acoso escolar durante su infancia Twitter

Tras recibir la estatuilla en aquel momento, contó en una entrevista que de chico le hacían bullying casi todo el tiempo en el colegio y que se metían con él porque se interesaba justamente en actuar y bailar.

Dan Breitman formó parte del Cantando 2020 Prensa LaFlia

“Me hacían bolsa con el bullying, posta. Yo lo cuento, nos podemos reír, pero era horrible. Me jodían mucho por querer actuar y cantar”, sostuvo. Asimismo explicó que el mundo del arte y espectáculo lo cautivaba mucho y que fue su madre quien lo apoyó y llevó a distintos festivales de música.

“Yo bailaba en el pasillo, bailaba en mi casa, escuchaba a Raffaella Carrá... Y era complejo para mis viejos, era un ‘¿qué hacemos con este chabón?’. El mundo del espectáculo me deslumbraba. Le pedía a mi mamá que me llevara a Festilindo”, rememoró con mucho afecto. Por último, valoró el apoyo y complicidad que tuvo de la mujer desde esa etapa de su vida.