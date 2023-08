escuchar

En los últimos días, el Mundo Boca se vio sacudido por la posible partida del futbolista Valentín Barco al fútbol inglés. Según se divulgó, el jugador de 19 años recibió una oferta del Brighton, por la que podría partir ahora, ya que el conjunto inglés tiene la intención de aplicar la cláusula de rescisión. Respecto de esta posible transferencia, debatieron este miércoles los periodistas Sebastián Vignolo y Chavo Fucks, en el programa F90 (ESPN).

Tras discutir sobre la pertinencia de la transferencia de Barco a tan corta edad, Chavo Fucks lanzó: “El fútbol es gloria y dinero, hay jugadores que se han ido afuera y han desaparecido del mapa. Son riquísimos, tienen un montón de plata, pero no juegan más”, lo comparó con otros casos.

En ese momento, tomó la palabra el conductor para cruzar a su colega: “Igual, Chavo, yo creo que hoy es difícil meterse en esta decisión que tiene que tomar Barco. Porque vos decís, el fútbol es gloria y dinero: ¿en qué orden, hoy? Porque si yo soy futbolista, primero tengo que asegurar mi futuro”.

En línea con el Pollo, el exentrenador Cai Aimar se puso en el lugar del futbolista, y fue contundente: “¿Yo te digo en qué orden? Lo primero que pensás es en el dinero, porque si te llega a pasar algo, después, no ganas más un mango”. A su turno, en coincidencia con ambos compañeros, el periodista acotó: “Es un deporte profesional”.

Irónicamente, Fucks contestó: “Entonces suspendamos todos, bajemos las cortinas, hagamos como dice Dani (Arcucci) y veamos al Manchester City por televisión”.

En tono elevado, firme en su posición, el relator replicó, mirándolo a Fucks: “¡No! Hoy me voy a pelear. ¿Sabés por qué me voy a pelear con vos? No hay que suspender nada. Hay que hacer una liga como corresponde, tener un campeonato de 20 equipos, que los jugadores digan ‘che, juguemos en la Argentina’”, dramatizó, como quien se encuentra orgulloso de lo que hace.

Luego, el animador le preguntó a su interlocutor: “¿Vos te pensás que si Barco ganara lo mismo acá se va? Entonces, jerarquicemos nuestra liga”. Con una sonrisa en la cara, el comentarista deportivo esgrimió: “Yo iba a otro lado”. “Te tiré con algo con lo que estás de acuerdo”, lo descubrió el narrador de fútbol a su compañero. “Estoy absolutamente de acuerdo”, cerró, conciliador, el columnista.

Este martes, el periodista de F12, Martín Costa, contó que Barco tiene un principio de acuerdo con Brighton. Más tarde, otro cronista identificado con Boca, Tato Aguilera, aseguró que el Colo tomó la decisión de no partir del conjunto xeneize hasta finalizar la actual Copa Libertadores, donde el equipo de Jorge Almirón se encuentra en la instancia de cuartos de final.

Valentín Barco lleva un puñado de partidos en Boca; sus grandes actuaciones despertaron el interés del Manchester City; hasta ahora, el Colo fue una pieza clave del conjunto de Almirón en la actual Copa Libertadores LA NACION/Gonzalo M. Colini

Este miércoles, Boca decidió rechazar la oferta de nueve millones de dólares que le hizo el Brighton. No obstante, en paralelo, el Manchester City negocia con el club de la Ribera para adquirir los servicios del futbolista bonaerense. Según explicó el periodista Julio Pavoni, la intención es que el último campeón de la Champions League acepte la condición que puso Barco: seguir en el club donde se formó hasta que termine la Copa Libertadores.