Este lunes, el periodista Flavio Azzaro reaccionó en su canal de YouTube, donde acumula casi 400 mil seguidores, a los resultados de las elecciones presidenciales PASO. En ese sentido, relativizó los efectos de los comicios que arrojaron como ganador al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y señaló quién fue, en su criterio, el principal perdedor de la jornada dominical.

“Son unas PASO que dan una muestra de lo que está sucediendo, pero que no definen absolutamente nada”, comenzó su discurso Azzaro, en el video reacción que, hasta el momento, lleva 80 mil visualizaciones. Luego, explicó su pensamiento: “Se sabía que Milei iba a ser candidato a presidente, que Massa iba a ser candidato a presidente... lo que si estaba en duda era si Bullrich le ganaba a Larreta. Se dirimió eso”, sintetizó.

Acto seguido, nombró a quien, desde su punto de vista, quedó más dañado políticamente tras los resultados electorales. “Larreta se llevó puestos a todos. Todos los que estaban jugando (con él en las boletas), se clavaron con el combo loco del pelado, que es el que perdió esta elección. Es el jefe de Gobierno de Buenos Aires y no pudo ni siquiera ganar en su distrito. Para mí, es el gran perdedor de la elección”.

A la vez, consideró que la victoria de los candidatos en sus respectivos espacios eran “cosas que podían llegar a suceder”, pero se detuvo en el gran caudal electoral que acumuló el economista libertario.

En esa línea, estimó que “ni el propio Milei, ni LLA pensaban que iban a sacar 30 puntos. Sí es cierto que uno, y a veces muchos de los que hablan de política, pensaban que iba a sacar 22, 21, que iba a salir tercero, o que iba a pelear el segundo puesto con Massa, o con el candidato que ganara en JxC”.

La extraña reacción de Flavio Azzaro ante el triunfo de Milei: “Ya se sabía”

En tanto, relativizó la importancia del triunfo de Milei en las PASO por tratarse de elecciones internas. “Me parece que se está generando una locura detrás de todo esto que pasó que no es tan cierto en la realidad, porque no significa ni que va a ganar Milei, ni que va a ganar Bullrich, ni que va a ganar Massa. Todavía no está definido. Hay muy poca diferencia”, acotó.

Asimismo, concedió que lo que le impactó a la sociedad fue que “ganó el candidato de la no política”, y un dirigente novel. “Tiene un partido nuevo. Se defiende con los votos de la gente, no con una gran estructura”.

Además, se animó a caracterizar al principal votante del referente liberal: “Se defiende con los votos en la mayoría, de pibes que están rotos las pe... de la política, porque la política los defraudó, porque por algo tenemos el país que tenemos”.

Por último, se detuvo en el éxito que tuvo la transmisión online del canal de YouTube “El método Rebord”. Al respecto, consideró que, con este evento, se demostró que “el fenómeno del streaming llegó para quedarse”, lo cual dan “una clara muestra de que la tele se va empezando a reducir para un público determinado, pero lo que se viene, y ya llegó, es el streaming”.