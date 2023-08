escuchar

Este fin de semana, el conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, asistió junto a su esposa, Paula Planes, al recital que Luis Miguel dio en el Movistar Arena. Por su ubicación privilegiada, la feliz pareja se ganó un saludo del “Sol de México”, y el momento quedó reflejado en un video que ambos subieron a sus respectivas cuentas de Instagram.

“Inolvidable! Gracias rey! Qué saludo”, escribió el relator encima de la filmación que compartió en sus redes sociales. Allí, se lo ve a una muy corta distancia al cantante mexicano, quien en ese momento, le estaba dando cierre a su show.

En el video, después de cantar y moverse sobre el escenario, Luismi estira sus dedos y señala, claramente, los teléfonos de Sebastián y Paula. “Nos señaló! Primero a Seba y después a mí”, publicó la mamá de los mellizos en el epígrafe de la publicación que subió a su feed. “Qué lindo, estuviste ahí, hasta te vio”, fue uno de los comentarios que recibió la pareja del relator. “Wow, estabas pegada”, también le escribieron.

Sebastián Vignolo fue a ver a Luis Miguel y recibió un saludo del cantante

En otro posteo, Paula subió una foto donde se la ve abrazada a su esposo y, de fondo, se avizora el inconfundible logo de Luis Miguel, con las dos siglas como emblema. “Gracias mi amor!”, añadió Planes a la tierna imagen.

Vignolo no fue el único periodista que tuvo la oportunidad de asistir a uno de los diez shows que el icónico artista mexicano está dando en nuestro país. Días atrás, el comentarista deportivo Martín Liberman hizo lo propio junto a su pareja, la bailarina Ana Laura López.

Al igual que Sebastián Vignolo, Liberman subió imágenes y videos del show, y elogió la actuación del intérprete: “Su majestad @LMXLM. Vale cada dólar que pagas por su entrada. Si pueden, hagan el esfuerzo”.

El enojo de Santiago del Moro con la teoría del “doble” de Luis Miguel

En su programa de radio, Santiago del Moro decidió sentar posición en relación con la polémica que se generó alrededor de la figura de Luis Miguel y sus dobles. Luego de escuchar a Maju Lozano hablar maravillas del show del Sol de México, el conductor de La 100, la interrumpió para hacer una aclaración: “Todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, que si es, que si no es… ya pasó el chiste”, disparó.

“No podés llenar dos horas de programa de televisión hablando de eso porque fue un chiste del principio porque bueno, lo ven cambiado. (...) Además si supuestamente estamos en una época en la que hay que deconstruirnos y todo, no se opina del cuerpo de la gente. Si él está más flaco, más gordo, más lindo, más feo... es problema de él”, cuestionó.

La polémica sobre quién se subió al escenario del Movistar Arena comenzó a tomar fuerza cuando aparecieron las primeras imágenes del debut de Luis Miguel sobre el escenario. De inmediato, comenzaron a circular en las redes sociales diferentes teorías, con imágenes del show y fotos de Micky en distintos momentos de su vida.

Con la polémica en pie, Luis Ventura, quien sostiene que la madre de Luismi vive en un neuropsiquiátrico de la Argentina, recogió el guante y reforzó la teoría de los dobles. “Vinieron en distintos momentos de la previa. (...) Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta, no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”, completó con mucha seguridad.