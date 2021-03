Messi rompe en Barcelona el récord que no quería

Lionel Messi le recordó al fútbol español los goles de Telmo Zarra, a los clásicos la figura de Alfredo Di Stéfano, al mundo la leyenda de Pelé y a la revista France Football los Balones de Oro de Cruyff, Platini y Van Basten. Messi es el máximo anotador de LaLiga y es el mejor goleador en los Barça-Madrid, suma más goles con la camiseta del Barcelona que los que Pelé marcó en el Santos y tiene más Balones de Oro que nadie. Messi repasó la historia fútbol y, como no podía ser de otra manera, reescribió la del Barcelona. Se adueñó de casi todos los récords en el Camp Nou. Había uno, sin embargo, que parecía dispuesto a despreciar: el del jugador con más partidos en la historia del Barcelona.

Después de disputar su partido número 731 con el Barça, en la goleada ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la pasada edición de la Champions, Messi tenía decidido abandonar el Barcelona. Estaba a 37 encuentros de robarle la marca a Xavi Hernández (767). No le importaba. Quería un proyecto ganador en Europa, imposible en la versión 2020-2021 del cuadro azulgrana. La historia es conocida: burofax, enfrentamiento público con Josep Maria Bartomeu y a aguantar una temporada más en el Camp Nou. Mala suerte para Xavi, este domingo ante la Real Sociedad (a las 17, por DirecTV Sports), el 10 sumará su partido 768 en el Barça. “¡Muchísimas felicidades Leo! Todo un honor que seas tú el que iguale este récord. Enhorabuena, amigo”, publicó en Instagram el entrenador del Al-Sadd después de que el rosarino empatara su marca en el duelo ante el Huesca.

“Si no se iba del Barça estaba claro que sumaría muchísimos más partidos y aún es joven para seguir jugando”, añadió Xavi en declaraciones a Mundo Deportivo. Messi superará a Xavi en partidos jugados, mientras que ya lo igualó en cantidad de temporadas en el Barça, 17, una marca que comparten con Charly Rexach. “Hay algo que me sorprende de Leo: él no se cansa y la gente no se cansa de él”, asegura Rexach. “Leo tiene 33 años y sigue con ganas de ganar y de marcar. ¿Cuántas veces hizo el mismo gol de arrancar por la derecha y chutar al primer palo? ¿200 o 300? Ni él se cansa de hacerlo ni los aficionados de disfrutarlo”, explica el exjugador y exentrenador del Barça, artífice de la llegada de Messi al Barça. “No tengo ningún mérito. Era muy fácil. Hasta una persona que no sabe nada de fútbol lo veía jugar y se daba cuenta de que era el mejor”, completa Rexach.

Al récord de más partidos y más temporadas, Messi le suma el del jugador con más títulos en el club, 34, seguido por su excompañero Andrés Iniesta (32). “Es distinto, inalcanzable e incomparable”, analiza el manchego al rosarino; “es el número uno porque lo tiene todo. Pases, asistencias, regate, gol, espíritu de equipo. Sabe ser determinante en casi todos los partidos y lleva años siéndolo. Nunca vi a un jugador tan decisivo y fuerte como Messi”.

Lionel Messi estuvo esta semana en la asunción de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. La duda es si seguirá en el club. FC Barcelona

Tampoco se libró del afán goleador de Messi el actual técnico del Barcelona, Ronald Koeman. El héroe de Wembley tenía la marca del máximo anotador de faltas directas en el Barça. El holandés coleccionó 25 redes, cifra que el argentino dejó en el retrovisor en 2016. “¿Si alguna vez he competido con Leo en un juego de faltas?”, dijo Koeman; “no, no estoy para tirar más faltas. En mis tiempos sí que saqué rendimiento, como Leo ahora. No se puede comparar. Él es zurdo y yo diestro. Los dos hemos marcado buenos goles de falta y también en partidos importantes. Ojalá que siga marcando más”. Messi ya cuenta con 46 goles de tiro libre en el Barcelona.

En total, la Pulga suma 661 goles en el Barcelona, prácticamente triplica a su perseguir en la tabla: Cesar Rodríguez (230). “Al principio me costaba mucho hacer goles. Los erraba o no tenía la suerte. Recuerdo que Eto’o me decía: ‘el día que empieces a hacer goles vas a ser...’ Tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, comenzaron a entrar”, recuerda Messi las palabras del camerunés que firmó 131 goles como azulgrana.

No hay prácticamente récord que se le resista al 10. Le falta, eso sí, coronarse como el máximo ganador de Champions en el Barça. Tiene cuatro, marca que comparte con Xavi e Iniesta. Eliminado por el PSG en los octavos de final de esta edición, Messi tendrá que renovar su contrato con el Barcelona (finaliza en junio) si quiere levantar una Orejona más como azulgrana. Sus compañeros le piden que se quede, Joan Laporta le tiende la mano. “No te puedes ir, Leo. Si tuviéramos el campo lleno, no te irías seguro. Hasta en eso nos hace la puñeta la pandemia. Lo que hagas, estará bien. Pero intentaremos convencerte. Perdona que haga referencia en este acto, pero sabes el cariño que te tengo”, le soltó el nuevo presidente. Messi sonrió. En la década del 80, las hinchadas del fútbol argentino homenajeaban a sus jugadores después de un título al cántico de “no te vayas campeón, quiero verte otra vez”. Una canción que recogió Roberto Fontanarrosa para darle nombre a uno de sus últimos libros. Una canción que hoy parece el grito de todo el barcelonismo.

Juan I. Irigoyen Diario El País

EL PAIS