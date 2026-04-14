Quién será el DT que va a dirigir a Messi en el Inter Miami tras la salida de Mascherano
El cordobés Ángel Hoyos tomará su lugar como técnico interino; su relación con el capitán de la selección argentina se remonta a los juveniles del Barcelona
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La sorpresiva salida de Javier Mascherano como director técnico del Inter Miami generó un fuerte movimiento dentro del club, que debió resolver rápidamente quién tomaría su lugar. Fue entonces que surgió el nombre de Ángel Hoyos, el ex DT de Talleres que tiene un vínculo directo con el capitán del equipo, Lionel Messi.
El cordobés, nacido en Villa María, dirigió equipos en seis países e incluso llegó a entrenar a la selección nacional de Bolivia. Su amplia trayectoria llevaron a que ocupe el lugar de entrenador interino en el club de la MLS.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de Javier Mascherano
"Time for Scaloni". La polémica reacción en redes de los hinchas de Inter Miami tras la sopresiva salida de Mascherano
Sorpresa. Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”
El gol 903 en total, el 31 de cabeza. Lionel Messi llenó de fútbol al nuevo estadio, pero Inter Miami no pasó del empate
Más leídas de Fútbol
- 1
El golazo de rabona de un defensor marroquí que será candidato al Premio Puskás
- 2
Murió Julio Ricardo: un periodista deportivo con estilo sobrio, ameno y cautivante
- 3
Un futbolista de 20 años fue asesinado en un robo al micro de su equipo en Ghana
- 4
Con Cuti Romero al límite, Scaloni reabre la puja por los últimos cupos: quiénes son los candidatos