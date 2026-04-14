Quién será el DT que va a dirigir a Messi en el Inter Miami tras la salida de Mascherano

La sorpresiva salida de Javier Mascherano como director técnico del Inter Miami generó un fuerte movimiento dentro del club, que debió resolver rápidamente quién tomaría su lugar. Fue entonces que surgió el nombre de Ángel Hoyos, el ex DT de Talleres que tiene un vínculo directo con el capitán del equipo, Lionel Messi.

El cordobés, nacido en Villa María, dirigió equipos en seis países e incluso llegó a entrenar a la selección nacional de Bolivia. Su amplia trayectoria llevaron a que ocupe el lugar de entrenador interino en el club de la MLS.

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