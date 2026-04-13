Aerolíneas Argentinas lanza una promoción para viajar a Estados Unidos durante el Mundial

La aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, lanzó hoy una promoción especial para viajar a Estados Unidos con motivo del Mundial, con tarifas desde US$686 finales a Miami y opciones desde US$1863 finales a Kansas y Dallas, sedes de los partidos de la selección argentina.

La propuesta incluye salidas desde Buenos Aires y también desde el interior del país —Córdoba, Rosario y Tucumán—, con el objetivo de ampliar la conectividad para quienes deseen acompañar al equipo durante la competencia.

En ese marco, la compañía prevé una programación especial de vuelos directos a Kansas y Dallas en fechas clave, alineadas con el calendario de partidos, junto con un refuerzo de frecuencias hacia Miami desde distintos puntos del país.

Sin embargo, según fuentes del sector, la demanda para viajar al torneo se mantiene por ahora moderada, en parte por las dificultades para conseguir entradas.

De acuerdo con el agente de viajes Daniel Puddu, quienes no adquirieron tickets a través de los sorteos de la FIFA deben recurrir a la reventa, donde los valores por partido no bajan de entre US$1500 y US$2000. “Si se consiguieran entradas, cambiaría el panorama”, señaló.

Más allá de esto, un informe reciente de la Fundación Mediterránea, elaborado por Marcos Cohen Arazi, identifica cinco factores que anticipan un flujo significativo de argentinos hacia la cita deportiva. En primer lugar, el tipo de cambio resulta hoy más favorable que en el último Mundial de Qatar, cuando el costo del dólar para turismo, en términos reales, duplicaba al actual y coexistía con una elevada brecha cambiaria.

En segundo término, el evento se desarrollará en destinos más familiares para los viajeros argentinos y en sedes relativamente más cercanas, tanto en distancia como en tiempo de traslado, además de afinidades culturales. A esto se suma una conectividad más accesible, impulsada por una mayor oferta de vuelos desde el país hacia Estados Unidos y México, y menores distancias. Finalmente, el informe destaca un componente emocional: la posibilidad de que se trate de la última participación mundialista de Lionel Messi como capitán de la selección.

“Esto implica también otro factor de presión sobre el tipo de cambio y las reservas para lo que resta del año, a partir del desbalance en la cuenta de viajes. De todas maneras, se trataría de un impacto acotado en relación con otros flujos de divisas”, señala el documento.

Consultado por este diario, Cohen Arazi dijo que el escenario base es una salida de unos US$240 millones adicionales al emisivo habitual de los meses de junio-julio pudiendo llegar a US$380 millones en un escenario de fuerte participación de argentinos residentes.

Más allá de estas cifras, desde la Fundación Mediterránea subrayan la necesidad de contextualizar el turismo dentro del conjunto de la demanda de divisas. Si bien se trata de un componente relevante, existen factores de mayor peso relativo. En períodos electorales recientes, por ejemplo, la demanda de dólares para atesoramiento llegó a quintuplicar el déficit de la cuenta de viajes , mientras que el flujo mensual de importaciones de bienes resulta de magnitud comparable al rojo turístico.

Asimismo, las necesidades de financiamiento del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda pueden tener un impacto superior sobre el mercado cambiario. En este marco, la demanda asociada al turismo aparece como un factor adicional de presión, aunque no determinante.

En 2025, el déficit de divisas por la cuenta de viajes alcanzó los US$7221 millones, casi el triple del registrado el año anterior. Aproximadamente la mitad de ese desequilibrio se concentró en el primer trimestre, en un verano marcado por el auge de argentinos en el exterior, con Brasil como principal destino.