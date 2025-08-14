Michael Jordan da un volantazo deportivo y gana US$400 mil en esta nueva actividad

Michael Jordan, leyenda de la NBA, obtuvo el segundo lugar en un reconocido torneo que lo premió con US$400 mil por su desempeño en una nueva actividad en la que compite desde hace varios años.

El deporte en el que Michael Jordan triunfa tras retirarse de la NBA

Tras retirarse del baloncesto profesional, el legendario deportista encontró una nueva disciplina en la que es exitoso. Se trata de la pesca deportiva, en la que recientemente obtuvo un premio de miles de dólares tras capturar a un gran pez.

Michael Jordan obtiene el segundo lugar en el White Marlin Open

El concurso White Marlin Open es uno de los abiertos de pesca más exigentes de todo Estados Unidos y Jordan, amante de los desafíos, participa desde hace varios años de forma consecutiva.

Este evento se realiza de manera anual cada verano en Ocean City, Maryland, en el que cientos de pescadores se reúnen en busca de capturar al ejemplar más pesado de esta especie.

El pez marlín que capturó el barco de Michael Jordan pesó 71 libras (32.2 kilogramos), por lo que obtuvo el segundo lugar en la categoría, ya que el primer premio consiguió un pez de 72 libras (32.6 kilogramos).

El abierto de pesca se realizó del 4 al 10 de agosto y el famoso deportista y su equipo llamado Catch 23 fueron ovacionados por el público durante su llegada a la báscula.

Michael Jordan en el White Marlin Open 2025, llega a la zona de básculas (Instagram/@unscenepro)

Michael Jordan participa cada año en el abierto de pesca

El evento de pesca deportiva otorgó casi US$4 millones como primer premio. Aunque el pez marlín es el que le da nombre al abierto, también existen otras categorías como el marlín azul, atún, peto y delfín.

Aunque Michael Jordan y su equipo sí participaron en distintas categorías, no obtuvieron premios más que en la principal, aunque en la competencia de 2024 obtuvo uno de US$64 mil en la competencia delfín, según The Objective.

Cada año el Marlin White Open atrae a miles de participantes, y ofrece millones de dólares en premios, por lo que la leyenda del baloncesto estadounidense participa de forma constante en busca de los primeros lugares.

Michael Jordan gana el segundo lugar en el concurso de pesca anual de Ocean City, en Maryland (Instagram/@ocshoremagazine)

El famoso tiene su residencia en Florida y cuenta con todo el equipamiento necesario para la pesca profesional en su barco Catch 23, el cual está atracado en Júpiter: se trata de un lujoso yate de unos US$15 millones.

Jordan utilizó una segunda embarcación llamada Catch 23 Viking en otras competencias y se sabe que comparte equipo con el pescador profesional Trey McMillan, así como con otros deportistas y celebridades.

Michael Jordan, una leyenda del baloncesto

Pese a que el famoso deportista se retiró en 2003, continúa nombrado como una de las grandes leyendas del baloncesto en Estados Unidos, según Sports Ilustrated.

Esto debido a que ganó seis finales, y en todas fue el jugador más valioso de su equipo, los Chicago Bulls. Algunas de sus métricas durante su historia como deportista son:

Jugó 15 temporadas en la NBA con los Chicago Bulls y los Washington Wizards .

en la NBA con los y los . Participó en más de 1000 partidos de temporada regular, en los que promedió 30.1 puntos, 6.2 rebotes, 5.3 asistencias, 2.3 robos y 0.8 bloqueos por juego, con un 49.7% de acierto en tiros de campo.

Michael Jordan es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia (Instagram/@michael_jordann_)