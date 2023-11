escuchar

Desde que anunciaran de forma oficial su separación, Shakira y Gerard Piqué se situaron en el foco mediático, en junio de 2022. Los rumores de presuntas infidelidades por parte del exfutbolista catalán, la polémica manera en la que la cantante colombiana se habría enterado y las incógnitas sobre qué sucedería con sus dos hijos, Sasha y Milan, rodearon a la pareja. En los últimos días, el exjugador rompió el silencio y contó cómo vivió el último año.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, luego de más de 12 años de relación y dos hijos en común. Meses después, la cantante colombiana abandonó Barcelona y se instaló en Miami con los pequeños, mientras el exjugador hizo público su romance con Clara Chía.

Shakira se instaló en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan Instagram: Shakira

En medio de los rumores que apuntaron a infidelidades en la pareja, conflictos familiares y nuevos romances a la vista; Piqué rompió el silencio y contó cómo vivió su etapa más presente en los medios de comunicación y lo que sintió cuando hablaron de temas ajenos al fútbol. “Yo viví un proceso de estar siempre en el foco y te vas acostumbrando”, apuntó, en diálogo con Jordi Basté en El món (Rac 1), el 8 de noviembre.

Y siguió: “Los últimos años, yo era total indiferencia a lo que se decía de mí. A mí, una persona que no me conoce y que habla bien o mal de mí me es muy indiferente. Me da igual, porque solo conoce al personaje”. Acerca de la aparición y el seguimiento de los paparazzi, el exfutbolista catalán adhirió: “Llegué al punto en que para mí son invisibles”.

Gerard Piqué habló de su relación con los medios de comunicación RAC1 - RAC1

En tanto, destacó: “Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... Si le hubiera dado importancia a lo que decía de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”.

Con respecto a la repercusión mediática, el exjugador del F.C. Barcelona indicó: “Todo me ha patinado. Pero es muy sano, es que va muy bien. Hago todo el rato lo que creo que es mejor para mí y para mi entorno”. Y concluyó: “Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”.

La explicación de la tremenda caída de Gerard Piqué que preocupó a sus fanáticos

Unos días atrás, se viralizó un video en el que Gerard Piqué protagonizó un tremendo accidente, en medio de la Kings League, que se retransmitió a través de la plataforma Twitch, junto al streamer Ibai Llanos, y fue todo un éxito.

El exdefensa del Barcelona se acercó a la tribuna para complacer el pedido de un niño y firmar su camiseta, pero cayó por un espacio que no visualizó en el momento. “Caí en picado, de palillo, más de dos metros. Pero aterricé de pie. Tuve mucha suerte”, señaló el deportista. Y apuntó, entre risas: “Estaba todo planeado para que fuera viral”.