Juan Marconi y la anécdota de cuando José Chatruc lo salvó de una pelea en Pinamar

En el programa del sábado pasado de PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, una de las temáticas centrales fue la relacionada con los problemas con los vecinos. En ese contesto, el periodista Juan Marconi contó un episodio que vivió en Pinamar, donde un hombre que vivía en su mismo edifico llegó a amenazarlo con un palo pero un exfutbolista lo salvó.

“Deportista, exjugador de fútbol, muy amigo mío”, describió Marconi a la figura clave que frenó la pelea con su vecino. “Todos lo conocemos, después lo digo”, siguió, sin querer revelar por el momento quién lo había asistido en ese difícil momento.

Todo sucedió cuando el exconductor de El gran premio de la cocina volvía a su departamento después del boliche junto a un amigo y otras dos chicas. “Nosotros estábamos equivocados, era tarde, siete/ocho de la mañana con la música alta, pero pasándola increíblemente bien, divertido, verano, qué se yo...”, abrió la anécdota.

Marconi aclaró que el contexto era diferente al del Covid, por lo que estaba “todo permitido”, a lo que Luciano Castro, presente entre los invitados, comentó, nostálgico: “Qué lindo el verano”. “Hermoso. Se empieza a escuchar ‘bajá' y yo nada, viste cuando decís ‘es alguien que está enojado’. ‘Bajá porque te rompo el auto’ y ya ahí me agarran los sentidos”, siguió el periodista con el cuento.

Con un amigo así, amistad toda la vida 💕 Escuchá el futbolista que salvó a @marconijuan de un gran susto #PodemosHablar pic.twitter.com/5s5SEeVFj9 — telefe (@telefe) April 4, 2021

Entonces, Castro bromeó: “¡El auto, no! Mi amigo... pero el auto, no”. “No, claro. Me acerco... el vecino era el de abajo que aparte estaba laburando. Él ya estaba muy enojado. Con un fierro así (gesto de mano levantada) me dice ‘bajá porque te rompo el auto’”, continuó Marconi.

“Yo digo ‘mostro, ya está, apago la música’, la solución era mucho más fácil, no me vas a romper el auto”, contó, sobre su intento de calmar las aguas. Sin embargo, el vecino continuó: “No, no, no, bajá porque sos un maleducado, sos un irrespetuoso”.

Marconi estaba a punto de rendirse, después de decirle tres veces que estaba todo bien, cuando reaccionó: “‘Bueno, ahí bajo’, le digo. No me iba a pelear, creo, pero era como... listo. Y en ese momento aparece mi muy amigo que en este momento se debe estar riendo fuerte... que aparte es un loco”, recordó.

José Chatruc, exjugador de Racing y muy amigo de Juan Marconi

“No me digas que hizo la gran, que pasa mucho, ‘uy qué hacés...’”, acotó Andy, como imitando a alguien que se emociona porque ve a un famoso. “Exactamente”, le respondió Marconi y siguió: “Baja él, aparte que está loco, y dice ‘¿qué pasa?’. Y [el vecino] dice ‘¡Chatruc!’”.

Los presentes en el programa no podían creer lo que estaba contando. Quien apareció fue el exjugador de la Academia y actual panelista deportivo José Chatruc. “¡Chatruc, querido! Racing, que pim, que pam, salvó toda la situación”, concluyó Marconi sobre el deportista y amigo que lo hizo zafar de un difícil encuentro.

LA NACION