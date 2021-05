Martín Liberman se sintió aludido por las críticas de Sergio Agüero y le respondió: “Sos olvidable en la Selección argentina”

El conductor de Radio Late, Martín Liberman, se sintió aludido por las críticas de Sergio Agüero a quienes “se suben al caballo” de su éxito, pero que hace un tiempo lo “mataban”, luego de su faraónica despedida en Manchester City y su gran actuación en su último partido con los citizens en la Premier League.

“Todo el mundo espera el mínimo error, y si pasa algo, ya saben que en Argentina lo primero que van a decir es: el Kun está streameando. Hay muchos a los que no les gustaba, y a mí me da igual: (...) que se lesiona porque está sentado, porque no está pensando en el futbol. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si fuera que estoy andando en moto y me estoy por matar”, dijo Agüero en su última transmisión de Twitch.

Liberman había elogiado el sábado al delantero de 32 años en su cuenta de Twitter por su buen partido ante Everton en su partido despedida del City: “Impresionante lo de @aguerosergiokun el día de hoy y estos años en el City! Lo mismo en el Atlético Madrid. Sigo pensando que en la Selección no estuvo al mismo nivel pero me rindo ante su despedida de hoy! Dos golazos y vigencia para un gran delantero”.

En su programa, el periodista deportivo le respondió a Agüero y lo calificó de “autoritario”: “Ellos quieren decir cuándo se lo puede criticar y cuando no. A mí nunca me importó si hace streaming o no. (...) Está yendo en contra de aquellos que lo han elogiado. Y yo soy uno. Me siento un boludo”, confesó el animador.

“Yo, Agüero, que no cambio lo que pienso de vos en la Selección argentina, que sos un jugador olvidable, fui de los que puse un ‘tuit’. El problema tuyo y algunos de los que están ahí con vos, es no aceptar el disenso. Ya que vos nos tocas la oreja a los que te elogiamos en buena ley, me acuerdo que te perdiste un partido decisivo por ir a ver a Maluma y chocaste en el taxi”, recordó Liberman.

En su análisis sobre la carrera del delantero argentino, el cronista admitió que el Kun es un “increíble futbolista de equipo”, pero que no dejó “ninguna huella” en el conjunto Albiceleste. Y le habló directamente a él: “Esto no es subirse a ningún carro. Yo te elogio porque la rompiste el finde, en 30 minutos hiciste un descalabro. Soy ecuánime, equilibrado, sé ver la realidad. La dejaste chiquitita en el City, en el Atlético Madrid, y sos un ícono de Independiente. A mí me gustaría, o hubiese esperado por las condiciones que vos tenés, que la hubieras roto en la Selección, y eso no sucedió”.

Sergio Agüero es despedido por sus compañeros del Manchester City PETER POWELL - POOL

Finalmente, Liberman consideró que su labor en la Selección “no es ni un 20%” de lo que hizo en España e Inglaterra, que no está “ni en el top 30″ de los mejores jugadores de su historia, y que los goles que hizo con el equipo nacional, no fueron trascendentes: “Lo último que haría en mi vida es subirme a un carro tuyo. (...) Sos un increíble futbolista de equipo, de los mejores de la historia de la Argentina, pero no de los mejores de la historia del seleccionado”, cerró su comentario Martín.

