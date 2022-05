“¡Qué no se me enoje!”: el picante cruce entre Román Riquelme y Morena Beltrán que se trasladó a las redes

Este lunes, Juan Román Riquelme brindó una entrevista en vivo con Equipo F de ESPN, donde contó que es muy fanático de Sergio Busquets por su estilo y capacidad de adaptación en el campo de juego, una cualidad difícil de encontrar en los futbolistas. Sin embargo, en medio de la explicación que dio, le hizo un picante comentario a Morena Beltrán por su elección de juego.

“El único Número 5 que yo conocí en mi vida que es un número 10 y hace todo bien es [Sergio] Busquets, él confundió al fútbol mundial. Desde que apareció Busquets empezamos a pensar que el 5 tiene que tener buen pase, pensamos que si el equipo juega mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el 10 el que te hacía jugar bien. Ahora parece que si el equipo jugó mal es por culpa del 5. Decimos ‘no, el 5 la pasó mal, no la agarra’. Nos olvidamos que tiene que marcar, que se tiene que meter dentro de los centrales, que si sale lateral tiene que…”, explicó Riquelme en el ciclo que conduce Sebastián “el Pollo” Vignolo.

Tras su intervención, la periodista deportiva interrumpió para preguntarle “si el 5 podía hacer todo” dentro del área. “No, Busquets hay uno solo. Único e irrepetible. En la Argentina los chicos que salen enseguida los comparamos con el Manchester City y ese hay uno solo”, respondió el vicepresidente de Boca.

En esa misma línea remarcó que para él hay un solo Busquets y un solo Pep Guardiola con características y estilo fantástico de juego.

El vicepresidente de Boca trató de evitar un posible cruce con la periodista sobre sus preferencias en el estilo de juego Captura de TV

“A mí me gusta jugar de maravilla, eh, pero me aburre cuando el arquero la toca más veces que los defensores me aburre”, sostuvo el exfutbolista. En ese sentido, aseveró que prefiere que el 10 toque la pelota 100 veces y errar 70 pases, ya que en 30 puede hacer algo.

Luego de hablar de su preferencia a la hora de ver el fútbol, le pidió a Vignolo que intercediera para evitar algún malentendido con la periodista que escuchaba atenta su postura. “Sebas, que Morena no se me enoje, que yo entiendo que le guste su número 5 que pasa la pelota bien, a mí también porque yo amo ver jugar a Busquets”, añadió, y conto que había viajado a ver el Barça en Arabia Saudita, cuando jugó la Supercopa de España y le regaló la camiseta para Agustín.

La periodista, en medio de las risas por “la preocupación” del director deportivo, intentó aclarar que no se había enojado. “Me encantaría hablarlo y me quedaría para hablarlo un montón”, precisó. Por otra parte, Riquelme manifestó que muchas veces se espera el mismo trabajo de Alan Varela, a quien si bien considera como “un grandísimo jugador de fútbol” y están felices de tenerlo en el club creen que va a crecer, pero se le tiene que dar tiempo para aprender a desarrollarse futbolísticamente.

Juan Román Riquelme se atajó con un comentario a Morena Beltrán

“Seguramente que nos va a dar muchísimas alegrías. Pero hay que darle tiempo como a Luis Vázquez, a Ezequiel Zeballos, a Nahuel Molina, muchos chicos que nos van a hacer bien, pero nosotros estamos en la obligación de cuidarlos, de que cuando hacen algo mal no matarlos y cuando hacen un partido bien no ponerlos allá arriba, porque sabemos que sino les vamos a hacer un mal. Sabemos que si vamos pasito a pasito les va a ir bien. Pero sí, el fútbol está cambiando”, detalló sobre las posiciones y el estilo de juego al que apuestan cada vez más los equipos argentinos.

En un intento por explicar los otros ejemplos que coexisten en el fútbol europeo, señaló que en el Real Madrid, Casemiro juega de 5, y que el 5 de Brasil también juega en el Liverpool y va a jugar la final de Champions League, pero que son más de los 5 de la vida, de marcar, de hacer relevos y de cortar el juego. “Y estamos hablando del Liverpool que está entre los equipos más grandes del mundo, y no tiene nada que ver con Busquets. A Varela déjenlo que disfrute, pero no lo queremos presionar mucho, que estamos muy contentos con él”, sintetizó el dirigente deportivo.

Lo cierto es que el cruce que tuvieron Beltrán y Riquelme no quedó allí, sino que tuvo repercusiones en las redes. Muchos usuarios tomaron partido y compartieron memes.

Los memes por el cruce entre Riquelme y Beltrán (Foto: Captura Twitter/@Gastuu_14)