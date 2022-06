El cruce entre Chavo Fucks y Damián Manusovich por los refuerzos de River: “Me cortaste en la mitad”

Los columnistas de F90 (ESPN), Chavo Fucks y Damián Manusovich, discutieron este jueves acerca de la calidad de los refuerzos que incorporó River Plate en el pasado mercado de pases, y de la responsabilidad de Marcelo Gallardo en su elección y rendimiento. En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el conjunto millonario cayó por 1 a 0 frente a Vélez Sarsfield.

El debate lo abrió el animador del programa, Sebastián Vignolo, quien les preguntó a sus compañeros “qué responsabilidad tiene el técnico” de River en el bajo nivel mostrado por algunos de las incorporaciones. Luego, comenzó a enumerar cada uno de los futbolistas que se sumaron al plantel en enero y a evaluar su trayectoria con la camiseta de “La Banda” hasta ahora. “(Marcelo) Herrera es un buen cuatro. No le funcionó, todavía”, lanzó el relator.

Después, siguieron por Emanuel Mammana, sobre quien Fucks dijo que “vino de central y está jugando de lateral” derecho. En tanto, respecto del volante surgido en las inferiores de Boca Juniors, Tomás Pochettino, el comentarista deportivo consideró que, antes de su llegada, River ya tenía “volantes de ese estilo”. Por último, con respecto al marcador lateral izquierdo Elías Gómez, “jugó algún partido bien” en el conjunto de Nuñez, “pero es suplente”.

Allí, intervino Damián Manusovich y desvió el foco de atención. “No es el momento porque estás en el medio del combate, pero cuando termine, si el equipo juega mal, alguna responsabilidad tiene el entrenador, como la tiene cuando el equipo gana”. Ofuscado, Fucks le reprochó a Manu: “Estaba bueno lo de los refuerzos, cortaste en la mitad. Faltaban cuatro refuerzos”.

Acto seguido, Vignolo continuó con la lista y sumó a Esequiel Barco, a quien calificó como “el mejor refuerzo” de Gallardo. Por otro lado, sobre el caso de Juan Fernando Quintero, el “Pollo” dijo que el “Muñeco” “lo contrató por algo”. Asimismo, Fucks ironizó al decir que “Juanfer, todavía está en China”.

En la evaluación final, el Chavo sentenció: “No sé si están mal elegidos. Necesitaba un lateral, trajo al cuatro de San Lorenzo. Necesitaba un volante como Pochettino, lo trajo. Necesitaba un tipo con un valor individual importante, que tuviera un buen uno contra uno, y trajo a Barco. Lo que pasa es que no rindieron”.

A su turno, Manu le respondió con sarcasmo al periodista deportivo: “Extrañamente, coincido con el ‘oráculo’ Chavo Fucks”. Rápido de reflejos, el comentarista replicó: “No soy oráculo, vos me saliste al cruce para elogiar”.

Seguidamente, el exfutbolista indicó que, “si en su momento decíamos que River tenía un gran plantel, por los que se quedaron y habían llegado, que no funcionen, no significa que estuvieron mal elegidos”, adjudicándole responsabilidad al técnico. En su defensa, Fucks señaló que él no dijo que los refuerzos “no funcionaron”, y le espetó: “¿Estás escuchando lo que estamos diciendo?”.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate JUAN MABROMATA - AFP

Finalmente, el exfutbolista Marcelo Espina intervino en la discusión para analizar el rendimiento general del equipo de Gallardo. “Estamos hablando de aspecto individual, y el problema lo está teniendo colectivamente. Una de las principales características de este River tan exitoso era la presión en la mitad de la cancha, como mordían. En los partidos que ha tenido dificultades, no ha podido presionar, porque el rival no se lo permite”, concluyó.