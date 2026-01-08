Dakar 2026: Luciano Benavides se impuso con claridad en la quinta etapa del Rally en motos

Luciano Benavides, motociclista argentino de KTM, logró una importante victoria al finalizar en la primera posición de la quinta etapa del Rally Dakar en motos, que se desarrolla en Arabia Saudita, y terminó por delante del chileno Ignacio Cornejo y del australiano-español Daniel Sanders en la clasificación general.

La segunda parte de la etapa maratón incluía una especial de 356 kilómetros hasta Ha’il, ciudad ubicada en el centro del país asiático, donde esperaba el reencuentro con los equipos, y todos debían completar tanto la cuarta como la quinta etapa con el mismo juego de neumáticos.

En ese sentido, el piloto argentino invirtió cuatro horas, cinco minutos y 16 segundos en recorrer los 356 km que separaban el vivac en que los participantes pasaron la noche y Ha’il para firmar su primera victoria en la presente edición y la sexta en sus participaciones en el Dakar.

El argentino aventajó en 3′ 51″ en la meta a Cornejo y en 5′50″ a Sanders. El español Tosha Schareina, quien acabó como líder el miércoles, perdió 9′ 13″ con respecto a vencedor y entregó el liderato provisional al australiano.

En la general, ambos están separados por 1′ 59″, mientras que el estadounidense Ricky Brabec es tercero, a solo tres segundos de Schareina. Por su parte, Benavides trepó hasta a la 4ª posición, a 5′55 del nuevo líder, mientras que Cornejo es quinto, pero a más de 18 minutos y medio de Sanders.

Asimismo, el argentino se vio beneficiado de las fallas técnicas que sufrió la motocicleta de Edgar Canet que había sido el ganador del prólogo y de la primera etapa de la competencia. Tras el abandono del español, Benavides contó con una cómoda ventaja sobre Cornejo, que ya no cedió en el resto de la etapa.

Luciano Benavides, ganador de la etapa de motos del Dakar

Ford se impone con claridad en la etapa de autos

La empresa estadounidense logró colocar a tres de sus pilotos en el podio de la etapa maratón de autos que acabó este jueves en Ha’il, a pesar de que el sudafricano Henk Lategan de Toyota mantuvo el liderato provisional.

El estadounidense Mitch Guthrie fue el más rápido en cubrir los 428 km de la quinta etapa, de ellos 372 cronometrados, aventajando en meta al español Nani Roma en 1′ 06″ y al checo Martin Prokop en 2′ 14″.

El estadounidense se vio favorecido por la sanción que recibió el español Roma Thibault Camus� - AP�

En esta ocasión los participantes comenzaron con la carrera el miércoles y pasaron la noche en un vivac en el desierto, sin asistencia técnica, antes de reanudar la marcha este jueves. A su vez, el trazado en coches no coincidía con el de las motos, por lo que los pilotos de autos no podían seguir las marcas dejadas por los vehículos de dos ruedas, dificultando la navegación en el desierto.

Frente a ello, Lategan perdió más de 12 minutos con respecto al vencedor del día, pero pudo mantener el liderato de la prueba. El segundo lugar en la general lo ocupa el catarí Nasser Al-Attiyah a 3′ 17″, mientras que el sueco Mattias Ekström cierra el podio, a más de cinco minutos y medio.